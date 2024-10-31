康芮登陸猛灌風雨！新北土城「一片白茫茫」　網愣：北部變搖滾區

記者施怡妏／綜合報導

強烈颱風康芮今（31日）下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，全台各地出現強風驟雨，有網友貼出新北市土城區的風雨狀況，風勢強勁，伴隨著大雨灌進騎樓，白茫茫一片，不少網友看了直呼「我覺得我出門會被吹走」，還有不少雙北人驚喊，這一次的颱風超級有感，「放假放得很對！」

臉書「爆料公社」貼出一段影片，地點位於新北市土城區，狂風暴雨讓路上呈現一片白，還伴隨著「咻咻咻」的風聲，路邊的植栽與行道樹也被吹得東倒西歪，有輛汽車在馬路上緩慢前進，還有民眾騎著摩托車。貼文寫道，「新北土城明德路，這颱風天很有感覺唷！」

對此，不少網友紛紛表示，這一次的颱風北部超有感，「南部人：終於輪到台北了」、「台北放假是對的，風雨太恐怖了」、「台北半夜就一直聽到碰碰碰的風聲了」、「台北今天從早就狂風暴雨沒停過」、「這次颱風沒在跟你開玩笑欸」、「雨根本用倒的」、「還好放假了」。

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▲北市街頭午後風雨漸強。（圖／記者李毓康攝）



據最新資料顯示，康芮颱風中心已於今下午1時40分左右於台東縣成功附近登陸，目前中心位置在台東北北東方，未來將向北轉北北東移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。

氣象署預報員朱美霖表示，康芮颱風下午登陸，暴風圈廣闊，目前強度維持強颱，未來在陸地上會減弱，預估下午5時前減弱為中颱，目前強風豪雨威脅仍大，颱風近中心附近地區留意破壞性強風，非必要避免外出，今天到明天清晨為各地帶來明顯強風影響。