孫安佐、燒打雞對決前　疑一中街對打搞宣傳...中市府怒了

▲孫安佐、燒打雞日前拳賽，孫安佐被打到鼻青臉腫，事前還疑似有拳手在一中街對打宣傳，讓運動局不滿譴責。（圖／翻攝拳願官方IG）



記者游瓊華／台中報導

星二代孫安佐以及台中拳王燒打雞日前在台中舉辦售票拳賽，孫安佐被打到臉上掛彩，引起網友熱議；現有消息傳出，孫安佐和燒打雞韓森有可能打「二番戰」，但對此承辦單位表示，尚無接獲此消息。台中市議員陳文政質疑網紅售票拳賽將非專業選手打鬥當作賣點，也掀起亂象，日前更有疑似選手為宣傳拳賽，在北區一中街公開對打，引發民眾騷動。陳文政呼籲運動局應積極倡導正確運動風氣，對此，運動局也表達嚴厲譴責。

孫安佐、燒打雞日前拳賽，孫安佐被打到鼻青臉腫，現傳出兩人有可能要二番戰。對此，韓森本人未接電話，無法得知確切消息；但承辦單位表示沒有接獲此訊息。

▲陳文政砲轟，拳擊運動不應成為街頭鬥毆的藉口。（圖／記者游瓊華攝）



陳文政指出，民間雖有舉辦賽事的自由，但有參賽者疑似為了增加曝光和宣傳，竟在比賽前於北區一中街對打，造成社會騷動。事後警方僅能以《社會秩序維護法》開罰500元，引發外界對執法效果的質疑。

陳文政砲轟，拳擊運動不應成為街頭鬥毆的藉口。市府作為運動城市的推手，應防止運動風氣被扭曲。他警告，類似賽事若因利益豐厚而持續增加，恐將誤導年輕人對拳擊運動的認知，甚至助長暴力行為。

日前在孫安佐與燒打雞拳賽中，由於孫安佐並非專業拳手，集訓４個月就上場與拳王燒打雞對打，結果下場就是臉部掛彩、鮮血直流。對此，運動局表示嚴厲譴責，直言民間某運動業者舉辦網紅拳賽，邀請非拳擊專業的網紅對打事件，已將具有正面技擊類拳擊運動扭曲為暴力行為，後續將持續宣導相關競賽安全知識。