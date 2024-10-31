強颱康芮對比山陀兒　衛星雲圖驚呆2.6萬人：真的差很多

記者黃翊婷／綜合報導

強颱康芮結構紮實、體型巨大，在風場掃描圖中，強風圈甚至紫到發白，威力驚人。有網友將康芮和颱風山陀兒巔峰時期的衛星雲圖放在一起比較，發現康芮的結構和颱風眼都比山陀兒清晰，其他人也紛紛留言表示，「沒比不知道，一比嚇一跳」、「真的差很多」、「跟2015年的蘇迪勒不相上下」。

▲康芮颱風今日早上6點的衛星雲圖。（圖／氣象署，下同。）

有網友在Threads發布文章，將強颱康芮的衛星雲圖與颱風山陀兒放在一起比較，發現康芮不僅體型巨大，颱風眼也比山陀兒更大、更清晰，且結構扎實，十分驚人。

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▲山陀兒颱風的衛星雲圖。

該篇貼文吸引超過2.6萬人按讚討論，大家紛紛留言表示，「沒比不知道，一比嚇一跳」、「真的差很多」、「跟2015年的蘇迪勒不相上下」、「結構紮實度差很多，感覺康芮的降雨量可能會很驚人」。

▲2015年襲台的蘇迪勒颱風。

根據中央氣象署31日上午6點15分發布的最新的颱風警報資料顯示，康芮颱風七級風平均暴風半徑320公里（西北側330公里、東北側330公里、西南側300公里、東南側320公里），十級風平均暴風半徑150公里（西北側150公里、東北側150公里、西南側150公里、東南側150公里），近中心最大風速每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風；瞬間最大陣風每秒65公尺（約每小時234公里），相當於17級風以上。

▼▲康芮颱風結構扎實。

中央氣象署預報員葉致鈞表示，今日到周五（10月31日至11月1日）清晨康芮颱風影響最顯著，登陸前維持目前最巔峰強度，各地有強風豪雨，今日白天以北部、東半部為主，有間歇強降雨，等到颱風出海之後，中南部風雨會明顯增加，直到周五颱風逐漸遠離才會逐漸緩和。

▼山陀兒颱風的結構比較鬆散。