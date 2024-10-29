「長泰操演」爆意外！軍卡遭休旅車猛撞　無照少女煞不住又撞上

▲休旅車碰撞停放在路旁的軍用卡車，同向後方女騎士閃避不及又撞上，造成3人受傷送醫 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

國軍「長泰19號操演」28日移防至嘉義縣朴子市操演，怎料昨晚8時許卻傳出追撞意外，1輛軍用卡車因演習暫停在路旁，後方駛來的休旅車駕駛疑因夜間視線不佳不慎碰撞軍卡，同向17歲女騎士見狀閃避不及又撞上，波及站在軍卡旁的30鄭姓軍人，造成3人受傷送醫，詳細肇事原因仍警方釐清。

據了解，事故發生當下，軍方正在進行演習，一輛軍用卡車暫停在事故地點，並於後方放置安全警示標誌，怎料，51歲沈姓男子駕駛休旅車，沿台19線外側車道由南往北直行，行經該地時疑因天色昏暗，未注意前方車況，不慎撞擊停在路旁的軍卡，車頭因撞擊力道猛烈爛毀，並波及站在軍卡旁的30歲鄭姓軍人，而同向後方17歲李姓女騎士反應不及，又追撞沈男休旅車，當場重摔倒地。

警方表示，事故造成沈男、李女、鄭男3人四肢受傷，分別送往嘉義長庚醫院及北港媽祖醫院救治，經查17歲李女無照駕駛，3人均無酒駕情事，全案將由交通事故處理小組調查釐清中。

朴子警察分局呼籲，駕駛車輛應注意車前狀況及保持安全距離，並遵守交通規則，維護自身及他人行車安全。