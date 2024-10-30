「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消： 台灣要跟他國看齊

▲每當颱風襲台時，是否放颱風假，引發民眾高度關注。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

康芮颱風預計31日清晨5時30分至上午8時30分間發布陸上颱風警報，預估今年為止將有3個颱風登陸台灣，根據中央氣象署最新的風雨預測，10縣市31日將達到停班停課的標準。對此，有網友怒批，台灣很多人「尤其那種公務員們學生們一堆都想放颱風假」，直言他們只要颱風風雨不大就會出門，不會去想說其它行業多麼不想放颱風假，不僅有部分民眾這樣認為，媒體人陳揮文也表示，台灣應該要跟其他國家地區看齊，「行之有年的颱風假應該取消」，呼籲因颱風假而受到影響的朋友，應勇敢說出自己的訴求。

有網友於近日在臉書社團「●【爆廢公社公開版】●」發文表示，他認為放颱風假與否由公司決議就好，中央跟縣市首長只要負責通知颱風是否有登陸，因為縣市首長很難做人，不想得罪選票加上在2年後縣市首長準備要選了，而台灣很多人尤其公務員、學生一堆都想放颱風假，指公務員跟學生們的心態就是「沒放假市長太爛了放假了市長英明」。

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原PO繼續批，「這群就是颱風風雨不大，就會出門去逛街看電影唱歌垃圾族群，他們不會去想說其它行業多麼不想放颱風假」，認為公務員每個月固定薪資，反正多賺一天不用上班就是爽，學生爽在家追劇、玩電腦手機。此文一出，便掀起熱議，網友紛紛搖頭，留言表示果然是廢文一篇。

▲資深媒體人陳揮文表態「不應該放颱風假」。（圖／Youtube 飛碟晚餐 陳揮文時間）

不僅有部分民眾這樣認為，陳揮文29日在《飛碟晚餐 陳揮文時間》指，他認為不應該放颱風假，行之有年的颱風假應該取消，台灣要跟其他國家地區看齊，「其他應變措施可以應變調整，但我們不應該再放假了。」

同時間，他也覺得政府延後宣布是否放假，其實根本於事無補，應該溯本清源告訴大家，這些年來放的颱風假是錯的，而非延後2小時宣布是否停班課，「一直想說為何我們國家社會進步的速度這麼的慢，但急也沒有用」。

「不應該放颱風假」陳揮文直言，很多朋友抱怨是說放颱風假就沒有賺錢，像是領日薪的勞工，這些朋友應該更勇敢、大聲說出訴求！真正受到影響、不想再放颱風假的朋友要把聲音發出來，特別是各行各業的老闆，延至宣布是否放假的話，相關服務業、餐飲業、團膳的朋友怎麼辦？不能久放的食材就變成成本，還變成虧錢！

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