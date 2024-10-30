明天放定了？康芮挑戰「西太風王」　13地暴風圈侵襲機率100%

▲康芮颱風暴風圈範圍已超過2015年的蘇迪勒颱風。（圖／翻攝自氣象署）

圖文／CTWANT

今年第21號颱風「康芮」持續增強，氣象署也於今（30日）早8時宣布「康芮」已轉為強度颱風，目前向西北方向前進中，提醒民眾務必盡早做好防颱準備。氣象粉專也指出，「康芮甚至有機會衝擊今年西太風王」。而根據氣象署最新公布的未來120小時颱風暴風圈侵襲機率顯示，有「13個地區」達到100%。

氣象署說明，「康芮」30日10時的中心位置在北緯19.3度，東經124.6度，即在鵝鑾鼻的東南方約480公里之處。氣象署目前也持續發布海上、陸上颱風警報。根據《三立新聞網》報導，氣象署預報員朱美霖表示，今晚至週五清晨將是颱風影響最為嚴重的時段，並且不排除颱風在週四中午至傍晚之間登陸花蓮以南地區。

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氣象粉專「觀氣象看天氣」也表示，「康芮」的暴風圈十分廣闊、對稱，而根據氣象署的最新一報，「康芮」暴風圈已達300公里，「目前康芮還有大概18小時的發展空間，發展成強颱已是臨門一腳，甚至有機會衝擊今年西太風王，毫無疑問從Multiplatform再分析風場中，其暴風範圍已超過2015年蘇迪勒颱風」。

粉專認為，「康芮」在歷年登台颱風中，可說是既1996年賀伯颱風以來最胖的登台颱風，當年賀伯颱風的暴風圈達350公里，「康芮」為各地所帶來強風也會相當顯著，提醒民眾務必嚴加戒備。

從氣象署最新觀測的「各主要城市、離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，康芮暴風圈侵襲機率達100%共計13個地區，包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、恆春、蘭嶼、綠島；90%以上的則有10個地區，分別是花蓮縣、澎湖縣、連江縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市。

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