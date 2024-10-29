▲桃園市生命線協會33年，籲企業重視勞工「職場心理健康」。（圖／生命線協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市生命線協會理事長游錦華29日於「桃園市生命線」成立33年周年舉辦「職得用心關懷」記者會指出，桃園是全國工業產值居冠的城市，區域內有30多個大大小小的工業區，勞動力人口相當多，一個勞工背後就是一個家庭，有健康的父母親，孩子也健康，因此職場心理健康更加值得重視！

游錦華說：心理健康人人有責，個人(員工)、企業與政府都應當承諾支持投資「職場心理健康」，以達到企業生產力高、勞工心理健康的雙贏局面。該會也將承諾結合政府及企業資源，持續提供更多元的職場心理健康促進活動或專業服務，積極促進桃園市民職場心理健康。

為此，下個月(11)月16日桃園市生命線協會將與國際3502G地區扶輪社，於桃園區藝文中心廣場共同舉辦「1995閃耀青春愛生命公益園遊會」，期待透過戶外活動及家庭互動，讓桃園市民動起來，共同支持心理健康，以行動落實心理健康！

桃園市生命線主任張翠華表示，桃園市生命線在地服務33年，多年來提供「1995(要救救我)」自殺危機熱線服務，透過即時的電話協談，陪伴及挽救陷入生命低潮的民眾。該會今年(113年)1-9月共接聽了9374通的電話，服務分析中看見青壯年族群最痛苦，30-39歲來電率最高占22%，協談議題依序為「精神心理」、「家庭」、「職場」，確實顯示出中壯年三明治時代是蠟燭二頭燒處境，及精神心理健康需求的迫切性。

又，該會近年也因應求助需求，陸續與多家企業及政府單位合作，提供教育訓練、個別諮詢、及危機介入等等之員工協助服務，也發現在職場中員工最常面臨的問題是職場人際衝突與適應不佳，產生的法律問題，如職場言語暴力與霸凌！