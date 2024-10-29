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諷「女友＝免費飛機杯」！台南便當店遭狂刷1星...老闆道歉了

有網友好奇交女友能幹嘛，一名台南便當店老闆竟回「免費的飛機杯」。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲一名台南便當店老闆發表「女友是免費的飛機杯」言論，讓眾多網友氣炸。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

真的不好笑！有網友在《Threads》發問「交女友能幹嘛？」沒想到一名台南便當店老闆留言「免費的飛機杯」，引發網友怒火，也導致該便當店的Google評論被狂留1星負評，豈料業者竟回覆「謝謝你們這麼用心幫我洗1星」，讓網友群情激憤。

一名網友在《Threads》發文，詢問「交女朋友能幹嘛？誰可以說說有什麼用？」台南一間便當店的老闆在底下回應：「免費的飛機杯，這樣？」留言引來大批網友砲轟撻伐，甚至有人PO出便當店資訊，「推薦封鎖名單，台南人避雷，噁男便當店」、「抵制低級笑話，這根本不是開玩笑，是滿滿惡意」、「原來是猴子開的便當店」。

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便當店老闆的言論引來網友不滿。（圖／翻攝自Google評論）

▲便當店老闆的言論引來網友不滿。（圖／翻攝自Google評論）

不只如此，還有許多網友到Google評論，在該便當店留1星負評，業者卻不以為意，還得意洋洋表示：「謝謝你們這麼用心開這麼多帳號幫我洗1星，謝謝」，更令網友不滿。

面對網友的洗版留言，業者不甘示弱反擊。（圖／翻攝自Google評論）

▲面對網友的洗版留言，業者不甘示弱反擊。（圖／翻攝自Google評論）

事件延燒後，老闆的社群帳號已經關閉，相當不當言論也已刪除，該便當店目前只剩2.2顆星。據《中時新聞網》報導，便當店老闆坦承，確實發表過「免費的飛機杯」不當留言，事後已被家人教訓，感到非常後悔，也向大眾道歉，希望風波趕快過去。

便當店老闆表示，自己單身未婚，並非網友所說已有老闆娘，自己的便當店開張不到1個月，目前只想好好做生意。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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