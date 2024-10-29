16歲少女遭同學爸「性侵3次」！「懷孕不敢說」宿舍產子才曝光

▲少女慘遭同學爸爸性侵懷孕。示意圖，非當事者。（翻攝自pakutaso）

圖文／鏡週刊

大陸雲南省昭通市發生一起駭人聽聞事件，一名16歲國中少女，本月初在學校宿舍內分娩，被宿舍管理人員發現後通報，警方介入調查後發現，女學生應訊時表示，自己是被同學的父親3度性侵懷孕，因覺得丟臉不敢跟別人說，因此就這樣生下了孩子。目前當地警方已展開調查。

據陸媒《澎湃新聞》報導，年僅16歲的少女透露，去年7月有次去學校途中，被一名蔡姓同學父親性侵得逞，事後還威脅她不得講出去，由於覺得太丟人，因此少女不敢向任何人說起，包含父母，怎料，事後對方變本加厲，「前後共侵犯了我3次，後來我一直在學校，不敢回去。」

「這是一個很不幸也很丟人的事情，我被人強姦了」，女學生表示沒想到竟然會懷孕，直到肚子一天天大起來才發現，但也不知該怎麼處理，又不敢告訴別人，「很害怕很無助」。

女學生哥哥表示，校方直到她分娩才知道這件事，校方則宣稱是因為制服寬鬆，所以教師才一直沒有發覺她懷孕了。目前警方已經受理報案，並提取蔡男的DNA要與嬰兒進行比對。

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