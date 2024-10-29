台中少年無照肇事死亡案6都最多　藍營議員檢討校園輔導機制

▲台中日前才驚傳少年無照毒駕，撞死路人意外 。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中日前發生18歲白姓男子今天無照、毒駕母親租來的BMW轎車，結果在北屯區撞死一名70多歲葉男逃逸。台中市議員朱暖英表示，112年六都少年無照機車騎士肇事死傷數，台中是少年無照騎車肇事傷亡數第二高，釀成死亡人數有8人，更是六都第一多，學生無照駕駛情形嚴重，質疑教育局校園偏差行為的規勸輔導機制失靈，要求調整。

▲台中少年無照肇事死亡創6都最多，藍營議員轟校園輔導機制失靈。（圖／朱暖英議員提供）



朱暖英指出，根據交通部統計道安司統計，112年六都少年無照機車騎士肇事死傷數，桃園有994人傷亡，台中917人、台南631人、高雄534人、新北508人、台北105人。台中是少年無照騎車肇事傷亡數第二高，釀成死亡人數有8人六都第一多！台中市少年無照規勸多，少年無照騎士肇事傷亡也多。

議員朱暖英認為，中市學生無照騎車駕駛肇事死傷嚴重。要求教育局多宣導外，也要就不良偏差行為的教育輔導機制，學校宣導與輔導的機制，才能降低學生無照駕駛情形。

教育局長蔣偉民說，從國中小至高中皆有依年齡層，實施不同內容的道安教育；由於高中無照駕駛比較多，強化不要無照駕駛的教導；且當查獲無照駕駛時，警方橫向聯繫通報校方，留意學生違規動態，校方後面會銜接道安輔導機制，再教育學生別以身試法。