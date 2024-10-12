巴西6人「接受器官捐贈」竟染愛滋病毒！　恐怖實驗室檢測出包

▲巴西里約熱內盧有至少6人器官受贈患者感染愛滋病毒。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

巴西里約熱內盧州衛生部門11日表示，有6名分別接受來自2名器官捐贈者器官的患者，在接受移植後，感染愛滋病毒，在檢測中結果呈陽性。目前負責進行檢測捐贈器官的實驗室已經被要求暫停營運。而當局也將持續對其他移植患者進行篩檢，以確認是否還有其他受害者。

根據《路透社》報導，里約熱內盧州衛生部門官員11日公開了這項消息，並承認有6名接受器官移植的患者確認感染愛滋病毒。衛生部門在聲明中表示，這起事件並沒有先例，以前從未發生這種事。

由於負責這2名器官捐贈者器官檢驗的實驗室曾經經手多起器官捐贈，當局已經安排所有與此相關的器官受贈者陸續接受檢測，以確認他們所接受的器官是否也受到感染。

此外，該實驗室所有自2023年12月以來存放的捐贈器官，也將重新檢測以確保安全。警方已經介入調查此次事件，並追查造成這2起檢測錯誤的肇事者，預計要求其負起法律責任。

該起事件爆發的起因是一名心臟受贈患者出現健康問題，而在經過HIV檢測時，結果呈陽性。不僅如此，還有另有2名接受腎臟移植的患者，也同樣檢測出感染愛滋病毒。在經過擴大調查後，發現共有6名分別接受2名器官捐贈者器官捐贈的患者感染愛滋病毒。

這項重大醫療失誤也讓醫療界人士擔憂，可能會影響民眾對器官捐贈的信心，進而導致捐贈者數量減少。

里約熱內盧州政府強調，該州的器官移植服務自2006年以來已經幫助超過1萬6000名患者成功接受器官移植，造福大量需要器官捐贈的人。