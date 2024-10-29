砂石車超載+超速！新澳隧道狂撞15車釀1死　駕駛喊「恍神」遭判刑

記者陳韻如／宜蘭報導

蘇花公路新澳隧道2023年10月24日下午發生死亡事故！一輛砂石車超載又超速，在隧道內追撞前方15部車輛，造成連砂石車在內的16部車撞成一團，導致一名正要趕赴醫院見妻子最後一面的張姓老翁不幸身亡，另有12人輕重傷送醫。蔣姓駕駛事後供稱，自己一時恍神才釀成大禍，而宜蘭地院近日審結，依過失致死罪嫌判蔣男1年徒刑，緩刑2年。

▲蔣姓男子開砂石車在新澳隧道北上車道追撞前車，釀16車連環撞，並造成1死12傷悲劇。（圖／記者游芳男翻攝）

這起事故發生在去年10月24日下午1時42分，55歲的蔣男駕駛砂石車從花蓮和平溪載運3萬8千3百40公斤溪石，前往宜蘭員山鄉，行經新澳隧道時，蔣男並未注意到前方車流回堵，毫無剎車直接撞擊前方車輛，一路推撞下造成包含砂石車在內的16部轎車、貨車及重機全部撞成一團，導致一名76歲張姓老翁傷重不治，另有12人受到輕重傷。

經查，蔣男砂石車限重3萬5千公斤，但他卻超載3千3百40公斤，且新澳隧道內限速40公里，當時砂石車時速竟達56.1公里，而蔣男待警方到場後還向警方供稱，他因為一時恍神才釀禍，最終遭到檢方起訴。

對此，張翁女兒悲痛表示，當時爸爸是準備到醫院看病危的媽媽最後一面，不料卻在趕往醫院途中遭遇車禍，「一句恍神，扼殺了爸爸看到媽媽的最後一面」，也讓爸爸媽媽一起走了。

宜蘭地院近日審結，法官審酌，蔣男在法院準備程序庭中對於犯行坦承不諱，也已與傷者達成和解，其中有7名傷者同意撤銷告訴，最終依過失致死罪嫌判處蔣男1年徒刑，緩刑2年，並依調解筆錄履行賠償義務，全案可上訴。