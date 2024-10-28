快訊／國3竹南重大事故！6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

記者楊永盛／苗栗報導

國道3號南下114公里、苗栗縣竹南龍鳳漁港銜接台61線的匝道，今（28日）晚6點多發生重大傷亡事故，當時匝道口出現下班壅塞回堵車流，一輛聯結車疑似未注意前方動態，高速衝撞前方車陣，釀成2部大車、4部轎車連環追撞釀5人受傷，其中2部轎車有3人受困，苗栗縣、新竹市消防局出動大量人車前往救援，目前已知至少2名傷患救出時已無生命跡象。

▲國道3號南下苗栗縣竹南龍鳳漁港匝道，今晚發生6車連環追撞釀5人受傷，其中2人無生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗縣消防局指出，今天晚上6時30分左右，國道3號南下114.6公里、竹南龍鳳漁港匝道口，發生6車連環追撞事故，因現場疑似有多人受傷，啟動大量傷患救援機制，並請求新竹市消防局協助救護。由於適逢下班尖峰時段，救護車一度受困回堵車流。

據指出，當時下匝道的車道出現塞車，大量車流依序等候下龍鳳漁港匝道後，繼續銜接台61線、西濱快速公路時，後方一輛聯結車疑未注意前方動態，先高速衝撞第1輛轎車後，轎車再遭到前方中油公司油罐車的夾擊後，油罐車衝撞前車，造成首當其衝被衝撞的2輛轎車，因車體嚴重變形、有3人受困車內。

消防局說，此起連環車禍共造成5人受傷，其中有2人現場失去生命跡象，脫困後陸續送醫。事故現場回堵4公里，國道警方已在後方的香山交流道疏導車流，目前已開放內線通車，事故原因正由國道第2大隊調查中。