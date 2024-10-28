　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國3竹南重大事故！6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

記者楊永盛／苗栗報導

國道3號南下114公里、苗栗縣竹南龍鳳漁港銜接台61線的匝道，今（28日）晚6點多發生重大傷亡事故，當時匝道口出現下班壅塞回堵車流，一輛聯結車疑似未注意前方動態，高速衝撞前方車陣，釀成2部大車、4部轎車連環追撞釀5人受傷，其中2部轎車有3人受困，苗栗縣、新竹市消防局出動大量人車前往救援，目前已知至少2名傷患救出時已無生命跡象。

▲國道3號南下苗栗縣竹南龍鳳漁港匝道，今晚發生6車連環追撞釀5人受傷，其中2人無生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道3號南下苗栗縣竹南龍鳳漁港匝道，今晚發生6車連環追撞釀5人受傷，其中2人無生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗縣消防局指出，今天晚上6時30分左右，國道3號南下114.6公里、竹南龍鳳漁港匝道口，發生6車連環追撞事故，因現場疑似有多人受傷，啟動大量傷患救援機制，並請求新竹市消防局協助救護。由於適逢下班尖峰時段，救護車一度受困回堵車流。

▲國道3號南下苗栗縣竹南龍鳳漁港匝道，今晚發生6車連環追撞釀5人受傷，其中2人無生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道3號南下苗栗縣竹南龍鳳漁港匝道，今晚發生6車連環追撞釀5人受傷，其中2人無生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，當時下匝道的車道出現塞車，大量車流依序等候下龍鳳漁港匝道後，繼續銜接台61線、西濱快速公路時，後方一輛聯結車疑未注意前方動態，先高速衝撞第1輛轎車後，轎車再遭到前方中油公司油罐車的夾擊後，油罐車衝撞前車，造成首當其衝被衝撞的2輛轎車，因車體嚴重變形、有3人受困車內。

▲國道3號南下苗栗縣竹南龍鳳漁港匝道，今晚發生6車連環追撞釀5人受傷，其中2人無生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道3號南下苗栗縣竹南龍鳳漁港匝道，今晚發生6車連環追撞釀5人受傷，其中2人無生命跡象。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局說，此起連環車禍共造成5人受傷，其中有2人現場失去生命跡象，脫困後陸續送醫。事故現場回堵4公里，國道警方已在後方的香山交流道疏導車流，目前已開放內線通車，事故原因正由國道第2大隊調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲案屢遭爆料被酸「偵查大公開」　最高檢察署要查了
快訊／桃園男當街侵犯女童！檢方依2重罪聲押禁見
康芮襲台有望放2天颱風假　農民祈禱別來：要割稻了
董仔「曾上心靈課程」！　哽咽認：害怕被拋棄
依依佩佩超狂服裝登典禮　「走光邊緣」嚇壞工作人員
快訊／國3竹南重大事故！「6車連環撞」　至少2人命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園男當街侵犯女童！檢依「2重罪」聲請羈押禁見

快訊／國3竹南重大事故！6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

貨櫃車下中彰大橋右轉翻覆！槽車停紅燈衰遭波及　交通一度打結

女兒遭侵犯母轟：一直勸和解　龜山警急調監視器「3聲明」喊冤

快訊／承暘光電詐貸3億女會計遭羈押　抗告成功獲更裁15萬交保

中國4海警船再闖金門禁限制水域　海巡艇平行對峙廣播驅離

桃園女童遭強擄侵犯！議員曝18歲男「奇怪作為」　籲加強社安網

台鹽綠能弊案陳啟昱等5人全放　南檢抗告成功！發回地院更裁

陸4海警船又闖金門水域環繞2hrs　海巡急派艇「1對1驅離」

獨／曾傳昇涉德州撲克賭博遭起訴　今士院出庭否認犯行

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

快訊／桃園男當街侵犯女童！檢依「2重罪」聲請羈押禁見

快訊／國3竹南重大事故！6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

貨櫃車下中彰大橋右轉翻覆！槽車停紅燈衰遭波及　交通一度打結

女兒遭侵犯母轟：一直勸和解　龜山警急調監視器「3聲明」喊冤

快訊／承暘光電詐貸3億女會計遭羈押　抗告成功獲更裁15萬交保

中國4海警船再闖金門禁限制水域　海巡艇平行對峙廣播驅離

桃園女童遭強擄侵犯！議員曝18歲男「奇怪作為」　籲加強社安網

台鹽綠能弊案陳啟昱等5人全放　南檢抗告成功！發回地院更裁

陸4海警船又闖金門水域環繞2hrs　海巡急派艇「1對1驅離」

獨／曾傳昇涉德州撲克賭博遭起訴　今士院出庭否認犯行

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

黑豹旗／長傳本壘雙殺美技　白河中外野林立崴：回去一定看重播

快訊／桃園男當街侵犯女童！檢依「2重罪」聲請羈押禁見

台灣旗艦動能50指數　即時指數今日上線

HYBE內部報告曝光！批其他偶像「醜得嚇人」　議員：態度令人擔憂

柯文哲案屢遭爆料被酸「偵查大公開」　最高檢察署要查了

黑豹旗／秦琮恩先發6局103球好投　率白河擊退玉里晉級8強

U19籃球聯盟熱戰　引爆Rangers陳寅泰自責淚灑球場

打手槍射出血「4原因」！醫：蠻多人遇到　超過1個月小心

卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

女兒遭侵犯　母轟龜山警：一直說希望能和解

女童遭侵犯嚇到狂抖　熱心運將出手救人

即／公寓火災3消防員空間迷航　喊Mayday獲救送醫

快訊／抓到人了！桃園男「騎樓強拉侵犯女童」　3點半移送桃檢

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

桃園女童遭當街強拉侵犯！龜山警回應了

即／苗栗宮廟遶境1人慘死　男騎車碰撞貨車爆頭亡

狠母碧潭誘殺2親生女過程曝　騙9歲妹「下水救10歲姊」

桃園女童遭強拉侵犯　媽凌晨曝現況

嘉義中埔連11震　災情擴及7村慘況曝

更多熱門

相關新聞

即／苗栗宮廟遶境1人慘死　男騎車碰撞貨車爆頭亡

即／苗栗宮廟遶境1人慘死　男騎車碰撞貨車爆頭亡

苗栗縣苑裡鎮苗69線昨（27）日發生一起死亡事故。一間宮廟進行遶境民俗活動時，一輛機車疑似要超車，失控擦撞同行的一輛貨車，騎士頭部重創、血流如注，當場失去生命跡象，送醫搶救宣告不治。警方今天將報請檢察官相驗釐清死因。

老師校內開車「撞死7歲女童」

老師校內開車「撞死7歲女童」

苗栗女酒後港邊亂晃　海巡救回寶貴性命

苗栗女酒後港邊亂晃　海巡救回寶貴性命

即／國道3田寮路段3車追撞　1人受困被救出

即／國道3田寮路段3車追撞　1人受困被救出

雲林工安意外奪3命　1死者為低收戶妻子懷孕

雲林工安意外奪3命　1死者為低收戶妻子懷孕

關鍵字：

國道3龍鳳漁港死亡事故

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

各國最新路徑「萬箭穿心」！周四深夜登陸台東　颱風假2天有機會

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

女兒遭侵犯　母轟龜山警：一直說希望能和解

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面