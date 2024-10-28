快訊／台中BMW猴輾斃行人落跑！　「無照又毒駕」遭裁定羈押

▲台中BMW猴無照輾斃行人，涉4罪嫌遭聲押。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市北屯區北屯路240巷口27日上午發生一起死亡車禍！一名18歲白姓男子無照開著租來的BMW外出，撞死71歲葉姓行人後，非但沒有停車查看，反倒猛踩油門逃逸，最後在太原路口自撞才停下，遭警方逮捕。檢方訊後依過失致死、毒駕致死、不確定故意殺人、肇事逃逸等罪將白男聲押，稍早法院裁定白男收押。

回顧整起事發經過，白男26日晚間借宿在北屯區的朋友家，27日上午9時許無照開著家人承租的BMW外出，行經北屯路240巷口時，猛力撞上走在路邊的71歲葉姓行人，葉男遭撞後，人一度貼在前擋風玻璃上，再重重摔落至地面，而白男見狀竟猛踩油門，加速輾過葉男後逃逸。

▲警方2小時內逮捕肇事駕駛。（圖／記者許權毅攝）

白男肇事逃逸後，在環中東路、太原路口自撞路邊變電箱，警方比對2起事故車牌發現，白男就是前一案肇事逃逸的駕駛，將人逮捕歸案，詢後依照過失致死、肇事逃逸等罪將人移送台中地檢署。

檢方27日複訊後，認定白男涉及肇逃、過失致死、毒駕致死、不確定故意殺人等罪嫌，向台中地院聲請羈押。稍早裁定結果出爐，法官裁定羈押白男。