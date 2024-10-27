周杰倫演唱會門票變詐騙幌子　用銀樓作金流斷點...老闆報警拆穿

▲陳男在購票社團詐騙周杰倫粉絲，還企圖以銀樓作為金流斷點，仍遭到警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

周杰倫演場會的門票竟成為用來詐騙的幌子。新北市土城區一名男子，日前在臉書貼文尋求購買2張周杰倫演唱會門票，就接到一名陌生帳號私訊，願意以每張1萬元的代價轉售，男子依指示匯款後，卻是匯進銀樓，銀樓老闆發現款項異常，向警方報案，經追查才發現是一起詐騙案，警方循線逮捕該名嫌犯。

據了解，住在新北土城的31歲游姓男子，與妻子都非常喜愛周杰倫，得知近期要在大巨蛋開演唱會，上網搶票未果，就在臉書社團「台灣演唱會門票讓票賣票售票求票社團」，尋求割愛轉售。前天（25日）晚間，游男接獲私訊，有人表示願意轉售，在雙方討價還價之下，以每張1萬元的代價，購得2張門票，游男依照指示匯款到指定戶頭。

▲警方在陳男家中搜出作案用手機、贓款及毒品K他命。（圖／記者陸運陞翻攝）

轉售門票的29歲陳姓男子從事工地散工，住在新竹地區，其實並未取得門票，前天取得游男信任後，陳男同時透過網路，向新北市新莊區某銀樓佯稱要購買4萬元金飾，取得銀樓帳戶後，告知游男匯款至該帳戶，但銀樓發現與約定金額還少2萬，但聯繫陳男，陳起初稱再補差額，事後又改口只購買2萬元的金飾。此舉讓銀樓察覺有異，立即向警方報案。

警方透過匯款帳號，昨天（26日）聯繫上匯款的游男，游男卻稱自己是要購買周杰倫演唱會門票，該起詐騙才得以曝光。警方不動聲色，前往陳男與銀樓約定交貨地點，一舉逮捕陳男。查扣詐騙用手機及毒品K他命，陳男坦承，因缺錢花用，才會蹭這波周杰倫演唱會熱度，詐騙不知情民眾。訊後，警方依詐欺、毒品罪將陳男移送新竹地檢署偵辦。

▲陳男在購票社團找尋被害人，私訊周杰倫粉絲佯稱轉售門票詐騙。（圖／記者陸運陞翻攝）