　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩上看6.3億！6面相易中大獎　1部位越大越發財

威力彩下期頭獎上看6.3億元，小孟老師分享6個面相特徵容易中大獎。（示意圖／張文玠攝）

▲威力彩下期頭獎上看6.3億元，小孟老師分享6個面相特徵容易中大獎。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

威力彩上期頭獎沒人獲得，已經連續25期槓龜，下期（10月28日）頭獎上看6.3億元！命理專家小孟老師特別在臉書粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享，容易中大獎的面相有6種，其中擁有蒜頭鼻還越大表示財運越好，更容易突然發大財。

小孟老師以面相來說，有望中上億大獎的人的特徵如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

●有著圓型臉：圓臉的人象徵銅錢，靈感較多。

●小眼睛：小眼睛判斷力強，會找投資組合。

●長眉：長眉的人會有永續不擾的精神，不會因為沒中就放棄，會不斷努力，自然財運也較多。

●蒜頭鼻：鼻子象徵財庫，蒜頭鼻越大，財運越佳，容易突發大財。

●大嘴配大耳垂：口福運強，能吃到八方財，大耳垂表示能聽見貴人指引，也象徵福報很強，累世積福，會有大財進來。

●鼻孔大搭配額頭高：鼻孔象徵財庫，鼻孔大堆積財富越多，額頭高且亮的人代表金錢光明前景高。

《CTWANT》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

延伸閱讀
日女偶像自爆「跟遊民交往」！前男友激似平井堅　她因1原因果斷分手
24歲妹子因同事開玩笑去做DNA　意外發現多年父母竟是陌生人
退休教師爽領高月退？他曝實際試算金額「不到4萬」：考上才知老師多難當

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
出軌「美女營養師」名醫律師函疑造假　被抓包炎上急關臉書
康芮颱風路徑「紅框掃北台」　下周3天挾季風雨彈轟2地
華為白手套抓到了？台積電切斷供貨　「可疑客戶」遭爆料曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩上看6.3億！6面相易中大獎　1部位越大越發財

萬聖節變裝扮鬼3大禁忌！　命理師警告「引鬼上身」

高雄萬聖節8萬人擠爆凹子底公園　1事險釀「台版梨泰院」

老奧客《爭鮮》爭先！　怒嗆女店員46秒：妳給我閉嘴

康芮颱風路徑「紅框掃北台」　下周3天挾季風雨彈轟2地

黎雨青道歉文遭岳母打臉！律師函疑造假被抓包　炎上急關臉書

陸客來台被一道菜征服！驚喊「發明的人是天才」：恨不得長2個胃

信義房屋「社區一家」最大社造運動帶動革新　20年助力3464個社區圓夢成果輝煌

北市62黃牛被逮！律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

健身過度會害「下體尺寸」縮水？泌尿醫曝2因素影響大

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

博恩靠「臺海戰爭」獲獎　感謝中國：好害怕兩岸和平XD

威力彩上看6.3億！6面相易中大獎　1部位越大越發財

萬聖節變裝扮鬼3大禁忌！　命理師警告「引鬼上身」

高雄萬聖節8萬人擠爆凹子底公園　1事險釀「台版梨泰院」

老奧客《爭鮮》爭先！　怒嗆女店員46秒：妳給我閉嘴

康芮颱風路徑「紅框掃北台」　下周3天挾季風雨彈轟2地

黎雨青道歉文遭岳母打臉！律師函疑造假被抓包　炎上急關臉書

陸客來台被一道菜征服！驚喊「發明的人是天才」：恨不得長2個胃

信義房屋「社區一家」最大社造運動帶動革新　20年助力3464個社區圓夢成果輝煌

北市62黃牛被逮！律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

健身過度會害「下體尺寸」縮水？泌尿醫曝2因素影響大

菲律賓：熱帶風暴潭美至少釀85死　多地仍斷聯

威力彩上看6.3億！6面相易中大獎　1部位越大越發財

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

5款Rosé同款太陽眼鏡！帶貨女神一戴就完售　最愛第3支修臉效果強大

連每月8000都不給身障父告兒女　歹命母揭殘暴面目打臉

台中廣三SOGO爆掏空18.9億　發特別股反悔不收回

優人神鼓遭火襲「排練場付之一炬」　創辦人劉若瑀：走回30年前初心

萬聖節變裝扮鬼3大禁忌！　命理師警告「引鬼上身」

高雄萬聖節8萬人擠爆凹子底公園　1事險釀「台版梨泰院」

築間進軍日本拚2年開6家　明年積極布局台灣韓式餐飲市場

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

生活熱門新聞

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

台積電運動會「一疊鈔票」沒人撿！全場曝原因

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

北捷30演唱會人潮炸　急廣播：別再來

健身過度害下體縮水？泌尿醫全說了

黎雨青律師函疑造假被抓包　急關臉書

醫師示警：手機選「深色模式」恐更傷眼

婆婆同住！人妻忍2年不管了「叫得天搖地動」

康芮颱風路徑「紅框掃北台」　下周3天挾季風雨彈轟2地

信義房屋「社區一家」最大社造運動帶動革新　20年助力3464個社區圓夢成果輝煌

LINE免費爽用「1000萬組貼圖、主題、表情貼」

IG破萬粉！「超正國軍政戰士」妹子也暈了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

走鐘獎大失控　來賓遭工作人員架走

即／宜蘭車禍1死4傷！Mini男駕駛身亡

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

走鐘獎司儀出大包「漏掉重要橋段」

律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

華為白手套抓到了？台積電切斷供貨

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

更多

最夯影音

更多

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面