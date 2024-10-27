威力彩上看6.3億！6面相易中大獎　1部位越大越發財

▲威力彩下期頭獎上看6.3億元，小孟老師分享6個面相特徵容易中大獎。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

威力彩上期頭獎沒人獲得，已經連續25期槓龜，下期（10月28日）頭獎上看6.3億元！命理專家小孟老師特別在臉書粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享，容易中大獎的面相有6種，其中擁有蒜頭鼻還越大表示財運越好，更容易突然發大財。

小孟老師以面相來說，有望中上億大獎的人的特徵如下：

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●有著圓型臉：圓臉的人象徵銅錢，靈感較多。

●小眼睛：小眼睛判斷力強，會找投資組合。

●長眉：長眉的人會有永續不擾的精神，不會因為沒中就放棄，會不斷努力，自然財運也較多。

●蒜頭鼻：鼻子象徵財庫，蒜頭鼻越大，財運越佳，容易突發大財。

●大嘴配大耳垂：口福運強，能吃到八方財，大耳垂表示能聽見貴人指引，也象徵福報很強，累世積福，會有大財進來。

●鼻孔大搭配額頭高：鼻孔象徵財庫，鼻孔大堆積財富越多，額頭高且亮的人代表金錢光明前景高。

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