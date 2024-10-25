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「食藥署女神」爆在東區酒店兼差！　衛福部下令要查

【獨家】食藥署之花驚傳酒店兼差？　衛福部下令要查

▲食藥署之花驚爆在東區某酒店兼差，引起衛福部上下一陣騷動。（示意圖，周刊資料照）

文／鏡週刊

食藥署驚爆一名身材曼妙且長相甜美的女職員小美（化名）在東區某酒店兼差，消息傳出後，引起衛福部上下一陣騷動，據了解，食藥署正進行調查，該名女職員是否違反公務人員服務法相關規定，仍待釐清。

消息人士指出，該名女職員否認下班後在酒店兼差，但承認曾跟友人去過酒店，即便沒有違反兼差規定，但出入酒店恐仍違反公務人員就職規定，至於是否進一步懲處，仍有待食藥署決定。

據了解，小美年輕貌美，講話也很溫柔，嬌羞模樣堪稱食藥署之花，成為不少男性同仁心目中的女神。

由於小美平時工作表現還算認真，異性緣也不錯，傳出她在高檔酒店兼差，週遭同事議論紛紛，有人猜測可能是手頭緊才出此下冊，也有人只知道她酒量不錯，個性豪爽，完全看不出她下班後還有精力到酒店兼差。

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