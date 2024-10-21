橫濱老翁遭人「入室搶劫殺害」　日警曝細節：是匿名流動型犯罪

▲橫濱老翁遭強盜入室殺害，日警曝細節「是匿名流動型犯罪」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／中央社

日本首都圈今年8月以來陸續發生民宅、店鋪遭搶劫事件，很可能是「匿名流動型犯罪集團」所為。其中，橫濱市一名老翁15日在自家遭3人搶劫殺害，其中一名嫌犯19日落網，向警方供稱在網路上求職後，受人指使犯案。

日本時事通信社報導，住在神奈川縣橫濱市青葉區75歲的後藤寬治，16日上午被人發現死於自家，他是遭人綑綁後死亡，上半身有多處遭人以鈍器或拳頭毆打的傷痕，家中的現金約20萬日圓（約新台幣4萬3000元）、項鍊等被人搶走。警方昨晚逮捕一名涉嫌參與此強盜殺人命案的22歲男子寶田真月。

寶田設籍千葉縣印西市，他今天對警方坦承，包含自己在內，共有3人參與這起強盜殺人命案，他是用自家轎車載著2名執行犯案者前往命案現場。

寶田表示，自己有數十萬日圓的稅金滯納，為了能在短期內籌到錢，於是在社群網站上尋求打工的機會。在過程中，發現自己是在參與犯罪，但一想到他的家人可能被「指示者」（唆使人）報復，因此不敢拒絕。

神奈川縣警方正急著釐清誰是「指示者」，同時也正調查犯案者。寶田今天被移送檢方偵辦。

警方相關人士表示，寶田對警方供稱駕駛著自己的黑色廂型車前往犯案現場途中與其他2人會合，自己與這2人並不認識，與「指示者」之間的聯絡是使用隱密性高的通訊軟體。

另外，千葉縣市川市17日清晨發生一起強盜致傷案，26歲的藤井柊涉案遭到逮捕。警方後來在橫濱市青葉區遭殺害的後藤寬治家發現到有藤井柊的指紋，研判藤井柊可能也是橫濱市命案的執行者（犯案者）之一。

日本放送協會（NHK）報導，10月17日千葉縣市川市的民宅發生一起遭人闖入施暴的案件，這民宅住著一對母女，母親72歲、女兒50歲，女兒遭人擄走、監禁。

警方偵辦此案查出自稱是住在橫濱市旭區的裝潢工、21歲的高梨謙吾涉嫌強盜，另一名是26歲的藤井柊涉嫌擄人監禁。高梨等嫌犯逼問受害女性金融卡密碼後，在超商的ATM領出現金。

高梨透露自己與本月16日在千葉縣白井市發生的強盜傷害案有關。

此外，千葉縣白井市16日凌晨3時半左右，一戶民宅遭2名男子闖入，民宅內的70幾歲的母親及40幾歲的女兒身體遭黏膠帶綑綁且被施暴，2名歹徒還逼問「至少有個1000萬或2000萬日圓吧」。後來，歹徒搶走約20萬現金和車子。

警方調查時得知，事件發生前，此民宅附近的超商有幾名可疑男子聚集，還購買了黏膠帶等。

日本首都圈自從今年8月以後陸續發生民宅或店鋪被強盜闖入事件，1都3縣至少已知有14起案件，日本警方已成立跨區域的聯合搜查小組，警方初步研判可能是匿名流動型集團所為。

這是有人透過社群網站招集非法打工等臨時組成的群體。2023年7月，日本警察廳將此定義為匿名流動型集團，是組織犯罪的一種類型，簡稱「匿流」。