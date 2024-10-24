台鹽綠能弊案前董座陳啟昱等5人被聲押　台南地院今晨駁回

記者黃翊婷／綜合報導

台鹽綠能公司疑似藉由執行種電，與光電業者共謀詐領不法款項，台南檢調認為前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人涉嫌重大，向法院聲押禁見。但台南地院今日（24日）凌晨因罪證不足，裁定駁回。

▲陳啟昱。（圖／ETtoday資料照）

台鹽綠能公司疑似藉由執行種電，與光電業者共謀詐領不法款項，台南地檢署22日指揮法務部調查局前往台綠總部等30多處場所進行搜索，並約談陳啟昱、蘇坤煌等34人到案，經偵訊認為陳啟昱、蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人涉犯證劵交易法特別背信罪嫌、刑法使公務員登載不實等罪，罪嫌重大且有串滅證之虞，因此向法院聲押禁見。

不過，台南地院23日晚間召開羈押庭，經過長達10小時審理，今日（24日）凌晨4時許裁定駁回，5人均被當庭釋放。若後續檢方不服裁定結果，可以提出抗告。

而針對台鹽綠能弊案一事，台鹽公司曾發出聲明表示，台鹽會全力配合檢調調查，公司營運一切正常；此外，公司已於2023年和2024年主動將資料移送檢調，如今會配合檢調釐清案情，並尊重司法偵查不公開。