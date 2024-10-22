15歲少年偷開車釀3死2傷　犯保士林分會挺身：成為家屬最堅強後盾

▲犯保士林分會在22日舉辦最談會，針對被害者權益做出說明。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、黃宥寧／台北報導

北市內湖區日前發生15歲少年偷開外公汽車上路，導致3人被撞死、2人受傷的意外，犯罪被害人保護協會台灣士林分會（下稱犯保士林分會）也在22日召開法律座談會，聯繫家屬一起與會，由專業律師向家屬說明後續刑、民事訴訟程序及相關權益，並針對個別家屬之疑問一一進行解答。

犯保士林分會表示，主要座談會是讓家屬安心。另針對傷者部分，犯保士林分會亦聯繫法扶士林分會提供相關法律諮詢協助，犯保士林分會林志銜主任委員及臺灣士林地方檢察署顏迺偉檢察長也特地到法律座談會現場慰問家屬。

犯保士林分會指出，17日晚間於台北市內湖區發生三死兩傷的重大車禍，犯保士林分會於新聞得知本案及接獲通知後，隨即向台北市政府警察局內湖分局聯繫通報此案。並於翌日取得家屬聯繫方式後，馬上與家屬聯絡初步進行關懷，同時與士林地檢署確認相驗時間，到殯儀館陪同家屬完成遺體相驗及檢察官訊問程序，了解家屬需求以及相關權益說明，啟動一路相伴的關懷機制。

而就近日之輿論與紛擾，造成家屬極大之傷痛與壓力，被害人家屬透過犯保士林分會表達非常感謝各界關心，期盼各界能尊重、同理被害人及被害人家屬並給予空間與隱私，一起成為家屬最堅強的後盾，陪伴他們繼續走下去。