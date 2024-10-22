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半夜捷運站上廁所！隔壁間拚命敲　開門驚見怪男「拿紙杯討錢」

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中捷運日前發生有民眾深夜如廁時，遭怪男猛敲門討錢。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中捷運日前有民眾深夜在文心森林公園站內廁所如廁時，突然有1名男子猛敲門，嚇得民眾趕緊逃離現場。中捷公司今天（22日）表示，該名男子無法清楚表達需求、也不願離站，後續已請捷警協助將男子帶離車站，呼籲民眾若遇緊急狀況，可按下廁所求助鈴，車站人員將立即前往協助。

台中市南屯區19日深夜11時許，有民眾在中捷車站上廁所，竟遭隔壁間的男子連續多次敲門，民眾不得已打開廁所門查看，驚見一名男子手持杯子疑似要討錢，但當時正處深夜，民眾被敲門聲嚇到，立即逃出車站，捷運公司則請警方將男子帶離車站。

中捷公司表示，該名旅客進入車站後因停留時間較長，車站人員全程觀察其行為，直到準備關站時，該名旅客無法清楚表達需求，也不願離站，因此請求捷警到站協助，並由捷警將其帶離車站。該名旅客使用廁所期間僅2名其他旅客進入男廁，兩人隨即離開，也未向詢問處反映任何事項。

中捷公司說明，值班站長及保全人員均會定時巡檢車站，旅客有任何需求也可向車站人員反映；此外，捷運車站每個廁間均設置求助鈴，若有緊急狀況可按下求助鈴，車站人員將立即前往協助處理。

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