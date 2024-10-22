女看護4度遭強吻！她嚇到躲廁所慘被襲胸　色阿公硬抓摸鳥下場曝光

▲台中一名色阿公強吻女看護，甚至抓對方手摸自己的下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中一名老翁透過人力仲介找女看護到家中照顧，不料，他卻多次強壓對方強吻，甚至抓女看護的手撫摸自己的下體，又持拐杖動粗，讓女看護忍無可忍，最後報警處理。日前台中地院判決出爐，依照強制猥褻罪將老翁判刑，但考量雙方已調解，給予緩刑2年，全案仍可上訴。

檢方調查，81歲的老翁透過人力仲介公司找到看護仁仁（化名）到他位於台中梧棲的住處到府照顧，不料，2023年3月27日凌晨1時許，他竟強壓在仁仁身上，並用嘴親吻仁仁的臉、脖子等部位，甚至抓對方的手去撫摸自己的生殖器官。

事隔僅一天，老翁見到仁仁躺在床上休息，又再度欺上前壓住仁仁作勢親吻，嚇得對方大聲呼救，老翁這才停手；同年3月26日至4月7日間某日，老翁故技重施，這次見仁仁嚇到躲進廁所，便假裝要上廁所上前敲門，並趁著仁仁步出廁所時伸手抓胸。

2023年4月8日老翁見仁仁在床上玩手機，第4度犯行，見仁仁用手機錄影自保、大聲呼救掙扎才停手。除此之外，老翁2023年6月4日、5日間，見到在廚房內煮飯的仁仁，突然持拐杖動粗，讓仁仁忍無可忍，先向人力仲介公司反映未果後，轉向勞工局求助，並在社工的陪同下前往婦幼隊報案。

老翁在警詢、偵查時矢口否認強制猥褻、傷害犯行，還辯稱「我忘記有這些事情了，我又不是沒有老婆，幹嘛親她」，表示影片裡的人並不是他。

台中地方法院審理過後認為，老翁為逞一時的色慾，不知道尊重他人身體、性自主的意願，竟然強制猥褻他人，但考量他最後坦承犯行，並與看護調解、履行賠償，審酌他罹患失智症，是輕度身心障礙者，依4個強制猥褻罪將老翁各判處有期徒6個月，應執行有期徒刑10個月，得易科罰金，給予緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內，依照執行檢察官的命令，向指定公庫支付新台幣4萬元，可上訴。