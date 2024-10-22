北韓男足「機場吃泡麵」畫面流出　陸網酸：國足竟開豪車、吃海參

▲ 北韓男足在機場吃泡麵。（圖／翻攝微博，下同）

圖文／CTWANT

近日北韓男足在機場吃泡麵的場景，被大陸網友捕捉到，而影片在社群引發討論，有人開酸，「朝鮮男足沒有包機也不影響休息，沒有墨鏡鴨舌帽，也沒有吃海參」、「大陸國足平時豪車豪宅，出國五星級酒店，跟球場的表現說得過去嗎？」

新浪網作者戲侃體育表示，北韓男足一直以來都和國足比較，而國足球員開豪車住豪宅，出去比賽都是包機，住五星級飯店更是常態。日前前往澳洲比賽，足協沒讓國足包機，但國腳劉洋卻發文，他被小孩吵到都睡不著。

戲侃體育指出，大陸輸給澳洲後，有人吐槽沒有包機讓球員充分休息，而返國後，足協直接包機又安排五星飯店。話鋒一轉，戲侃體育說，北韓沒這運氣，在吉爾吉斯參加世足賽輸球，回國還是搭經濟艙，因此才在新疆烏魯木齊轉機，教練買泡麵給球員，球員就坐在機場大廳，用熱水泡泡麵。據悉，北韓男足進了世界盃亞洲預選賽18強，在A組4場比賽中，拿2平2負，最近一場輸給吉爾吉斯。

此消息一出，不少網友紛紛留言，「看看別人，再看看自己，某些人怎那麼好意思吃的下去啊」、「人生苦短，泡麵也有硬的時候」、「我們應該開放五星級萬豪酒店，讓北韓體驗國足的待遇」、「我們啃蝦蟹」、「朝鮮男足沒有包機也不影響休息，沒有墨鏡鴨舌帽，也沒有吃海參」。

至於吃海參一事，因隊長吳曦說，他堅持每天吃海參。足協2022年曾回應，「有多家知名企業長期以來都對中國隊不遺餘力的支持，曉芹海參也是中國隊簽約贊助商之一。作為對贊助商的回報，國家隊隊員適當配合參與贊助商宣傳是合理的商業要求。」

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