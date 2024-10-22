北捷會員注意！即日起免費領「捷運點」　10／25開搶甜甜圈兌換券

▲即日起至12月12日止，會員可至捷運全線車站詢問處旁的票卡查詢機，免費領取「捷運點」1點。（北捷提供）

圖文／鏡週刊

免費兌換甜甜圈的機會來了！台北捷運公司與統一多拿滋「Mister Donut」強強聯手，推出「捷運點」1點換1張甜甜圈兌換券活動，即日起至12月12日止，捷運全線車站詢問處旁的票卡查詢機，免費領取「捷運點」1點，限量5萬點，領完為止。10月25日起每週五連續8週，即可憑捷運點數領取甜甜圈兌換券，每週上架6,250張兌換券，每位會員帳號每週限領1次。

北捷表示，凡已下載並註冊為「台北捷運Go」App會員，務必更新至最新版本，即有領取甜甜圈兌換券資格。會員只要點開手機「台北捷運Go」App，進入「GO！捷運P點送 可換甜甜圈」活動頁面，前往各捷運站詢問處旁的票卡查詢機，點選票卡查詢機上的「GO！捷運P點送 可換甜甜圈」活動頁面，掃描QR Code，即可獲得「捷運點」1點，每位會員帳號限領1次。

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有了捷運點後，10月25日至12月13日期間，每週五中午12時，於「台北捷運Go」App優惠券平台「點換券」頁簽發送限量甜甜圈兌換券，週週可領，會員扣抵「捷運點」1點可得甜甜圈兌換券1張。憑券前往「Mister Donut」全省任一門市可免費兌換市價39元甜甜圈1個。甜甜圈兌換券期限至今年12月31日止，逾期失效，捷運點數亦無法退還。

▲點選票卡查詢機上的「GO！捷運P點送 可換甜甜圈」活動頁面，掃描QR Code，即可獲得「捷運點」1點。（北捷提供）

捷運會員想知道如何累積及使用點數，可多加利用「台北捷運Go! 獲點攻略」或是「台北捷運Go」App中「Go!Map」選項裡的「累點地圖」及「銷點地圖」查詢。

北捷也分享，捷運中山站和雙連站間心中山線形公園，現正舉辦「心中山萬聖節 哈囉鬼派對！」活動，即日起至10月27日止的每週五六日，會員至中山站4號出口市集服務台（近無障礙電梯處），憑當日搭乘捷運紀錄，即可免費領取「捷運點」50點（每日限150人次），每會員每週限領取1次。1點可折抵1元，無折抵限制，未使用完的點數可保留至明年12月31日，或可於10月25日起每週五至「台北捷運Go」App開搶甜甜圈兌換券。



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