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生活中4個超實用省錢方法　做小改變每月省下千元

▲▼ 省錢８招 。（圖／免費圖庫）

▲想省錢可以從改變生活習慣做起。（示意圖／取自免費圖庫）

記者洪菱鞠／綜合報導

通貨膨脹導致物價飛漲，民眾紛紛尋求省錢之道，一名住在美國紐約的遠距工作者珍·格蘭茨（Jen Glantz），大部分時間都待在家裡，光是水電費用就高得嚇人，為了節省生活開銷，她開始調整居家習慣，發現只要做一些簡單的改變，每個月可省下至少200美元（約新台幣6388元），她也分享了自己的4個省錢方法。

一、拍賣家中用不到的二手物品
利用週末賺取額外收入，出售家裡不再使用或不需要的物品，是珍最喜歡的方法之一。她會在每週日花45分鐘時間整理家中閒置物品，並透過不同平台刊登銷售，例如二手拍賣平台Poshmark適合賣衣物和鞋子、臉書的Marketplace適合賣家具或雜物，例如餐具或家居配件、美國二手拍賣應用程式OfferUp適合賣家具或家居配件。

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以上個月來說，珍賣掉三件家具賺了75美元，這個月到目前為止，則是賣掉衣物和鞋子賺了約100美元，儘管有部分會用於日常花費，但她會將其中的25%至50%存入緊急基金或一般儲蓄帳戶。

二、注意電器使用習慣
珍居住於500平方英尺（約14坪）的一房一廳公寓，每月電費平均約180美元，每當看到夏季電費帳單，就不禁冒冷汗。為此，她參考當地能源供應商建議，除了養成出門前關閉電燈和空調的習慣，也會在門口貼便利貼提醒自己外出前關掉所有電器。

雖然需要長時間在家工作，但她不會整天開著冷氣，而是在開了一段時間後就會關掉，並拉上窗簾以維持室內涼爽。電器方面，例如洗碗機，不像以前一週使用三到四次，而是控制在一週一次，以及一週洗一次衣服。電費會因許多因素而異，但透過更嚴格地改變這些行為，每月至少降低20美元，同時節省能源。

三、減少食物浪費
幾個月前，珍檢視自己先前每月飲食及購物支出約600美元，她開始注意到，如果能夠更聰明地購買，確保不會浪費，就可以多省一筆錢。於是到商店購物前，會先搜尋並利用優惠券，每周約可省下15到20美元。

對於快要過期的食物，她會將食材製成料理後冷凍保存，有效減少浪費，例如有一些快要壞掉的蒜頭、洋蔥、馬鈴薯和櫛瓜，製成湯品後，再放進冷凍庫，足夠她用來當兩到三天的午餐，進一步省下了食物費用。

她也意識到，自己每週都會買一整條麵包（約5美元），實際上卻只吃了三分之一，而把剩下的麵包冷凍保存，現在只需要每三週才買一次。平常的習慣經過調整後，她每個月在食品雜貨上的開銷，大約省下60到80美元。

四、選購平價清潔用品
改用商家自有品牌或平價替代品取代知名品牌，也是省錢的另一個方法。尤其在購買清潔用品方面，她發現這樣做每月可省下15到30美元不等，例如商家自有品牌的洗碗精只要1美元，而她之前一直使用的某知名品牌則要價5美元，在更換大部分清潔用品後，她的儲蓄開始增加。此外，部分商家的自有品牌產品還可能提供優惠券或買一送一的活動。

現在什麼都漲價，讓許多人感到壓力，想節省開銷的話，不妨參考她的方法，幫自己有效降低生活成本。

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