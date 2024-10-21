排隊買小籠包　婦人納涼想插隊「被霸氣客人全買光」！全場讚爆

▲阿姨想插隊，被客人反制。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

排隊時最討厭遇到留東西佔位，人卻消失的狀況，一名網友排隊買小籠包，前面年約60歲的大姐突然轉頭說「天氣太熱，要去旁邊乘涼」，就離開隊伍了；15分鐘後小籠包出爐，大姐若無其事地走回原位，這時前方排隊的先生霸氣1舉動，全場拍手叫好。

有網友在Threads發文，排在他前面的大姐因為天氣太熱，要去旁邊乘涼，希望原PO幫忙保留位置，接著就走掉了。15分鐘後小籠包出爐，大姐還是沒有回到隊伍，直接快輪到原PO時，大姐才一副若無其事地走回原位，「我板著臉比個大拇指向後的手勢，讓她排去隊伍後面，大姐就轉而去情勒排我後面的客人，還成功了」。

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此時，排在他前面的先生問老闆「還有多少籠？」老闆回答9籠，這位先生便說他全要了，掏出1000元結帳，接著詢問現場除了大姐以外的客人，要買多少顆，一手交錢一手交小籠包。先生坦言，「我剛也曬了很久的太陽，知道有多熱，但是有些人好像不知道」。

原PO向對方道謝，「至於大姐？再排下一輪吧，不知道你這次還會不會去乘涼，所以到底為什麼你人離開了還可以認為自己在排隊啊？當其他曬太陽等的人都是棒槌嗎？」他離開前看了一下大姐的表情，三分傻眼、七分委屈，「好像我們在欺負她一樣」。

貼文曝光，網友紛紛大讚，「那位先生好霸氣我之前也遇過這種人！一瓶水就想佔位置！我跟他吵架工作人員還只覺得我在鬧事想連我一起請走」、「重點是小籠包在哪裡」、「這招學起來。沒人接手就全部帶回家慢慢吃」、「一開始以為那位大哥包了大家沒得吃，沒想到一個反轉，太帥了吧」。