以為去打工！國三少女慘遭囚禁性侵逾10次　惡情侶下場出爐

▲少女遭虐打性侵逾10次，不從就毆打，獲救時傷痕累累。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／中央社

嘉義縣林姓男子被控今年4月間拘禁國三少女多日，期間毆打逼迫性交逾10次；林男的女友還幫助看管少女，2人遭訴，嘉院審結，林男被判7年、林男女友判1年6月徒刑。可上訴。

嘉義地檢署起訴書指出，26歲林男因與被害少女有嫌隙，於今年4月19日利用他人IG（Instagram）帳號，以參與陣頭打工為由相約，少女當天坐車至嘉義火車站時，就被林男的22歲女友等人駕車載走。

嘉檢表示，少女坐在車內時，手機就被強行取走，汽車並行駛至他處載林男，少女當天就被帶到竹崎鄉一處民宅控制行動，少女才發現背後原來是林男在主導。少女被載至竹崎平房拘禁時，隨時都有人看管，並斷絕與外界聯繫。

嘉檢指出，林男於5月12日將拘禁少女地點移至大林鎮一處民宅，直到同月15日民雄分局的轄區派出所前往拘禁處所查緝竊案時發現查獲。

嘉義地方法院判決書指出，林男拘禁少女期間，曾對少女強制性交逾10次，若少女抵抗，則徒手毆打，造成其背部挫傷、右大腿擦傷、右大腿瘀傷等傷害。少女被拘禁期間，林男女友也幫助看管少女防止逃跑。

嘉院表示，審酌林男對少女私行拘禁，甚至剝奪其行動自由7日以上，期間無端毆打少女，且為滿足性欲，竟對少女強制性交，已嚴重侵害少女人身自由、性自主權；林男女友則涉及對少女私行拘禁罪嫌。

因此，林男涉及對少年拘禁罪嫌、成年人故意對少年傷害罪，成年人故意對少年犯強制性交罪，不得易科罰金部分，合併應執行有期徒刑7年。得易科罰金部分，應執行有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。林男女友則判處有期徒刑1年6個月。