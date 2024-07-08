陸央行大規模借入國債　專家：擇機賣出有利穩定長期債率

▲大陸央行。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）旗下媒體《金融時報》8日報導，大陸央行日前宣布即將展開國債借入操作，是為了今後擇機將其賣出，以此引導國債收益率上升。

報導引述業內人士說法指出，在10年期國債收益率降至歷史低點之際，賣出國債有利於穩定長債利率，防範利率風險。

業內人士認為，大陸央行此次公告旨在提醒金融機構和個人投資者注意防範投資中長期債券可能產生的期限錯配和利率風險，「投資者應基於對經濟基本面的合理預期，結合自身資產負債等情況進行投資決策，高度重視利率風險。」

業內人士指出，大陸央行向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入後，可以將這些國債在二級市場上出售，進而壓低國債價格，推升相關國債收益率，「這也是本次公告發出後，債券收益率大幅度上升的原因。」

大陸央行上周發出公告表示，為維護債券市場穩健運行，在對當前市場形勢審慎觀察、評估基礎上，決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作。

公告發出後，7月1日下午，國債活躍券收益率直線上行，10年期國債收益率和30年期國債收益率分別升至2.25%和2.48%，分別上行4.28個和5.00個基點。