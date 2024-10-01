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陸專家：財政政策要「開大招」　國債加到10兆元也不誇張

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲大陸經濟低迷，官方持續推出支持政策。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸經濟低迷，官方日前推出了一系列貨幣政策，對此，華夏新供給經濟學研究院創始院長賈康表示，貨幣政策放大招非常有必要，財政政策要緊跟上，加大國債規模籌資，安排到10兆元也不算誇張。

根據《澎湃新聞》報導，賈康提到，近期貨幣政策「放大招」非常有必要，財政政策要緊跟上，增量財政政策還是應該側重於投資，而且是以長期公債來支持政府更好地做其適合做的有效投資，「同時，運用財政資金，還應特別注重更好解決民生問題，增進社會和諧，使百姓的實惠按照中央的要求更加可感、可及。」

▲人民幣。（圖／CFP）

賈康舉例，比如，對沒有工作，也沒有失業救濟金的居民發放最低生活補助，所需發放的資金總量其實為數不是太多，和國債籌資的規模相比，並不構成明顯壓力，但對於實現社會政策托底的民生保障和社會和諧，以及政府形象優化等方面可能產生的正面效應，卻是十分值得看重的。

賈康認為，財政政策發力的規模，要注意其相對而言的分量，比如，2008年推出4兆元一攬子政府投資經濟刺激計劃，相當於當年全國GDP的十分之一以上，而中國2023年GDP已超126萬億元，但去年四季度實施預算調整方案還只有1兆的增發國債，今年首輪超長期特別國債也只有1兆，這在GDP中的佔比不到1%，因此，現在加大國債規模籌資，安排到4兆，甚至10兆，也並算不誇張。

此外，賈康也強調，提振民營企業信心也是當務之急，要趕快在這方面做好一些實事，比如，可以考慮選擇典型，公開處理侵犯民營企業、民營企業家權益的一些案例，保護和促進民營經濟發展壯大。

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