失散30年雙胞胎網路相認！3年後決裂「寧願不認識對方」

▲姊妹兩人出生後就被分別抱養，30年後透過網路相認。（圖／翻攝正觀新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一對失散30年的雙胞胎姊妹2021年因為短影音平台相認，並經過DNA鑑定確認兩人的關係。不料，兩人的姊妹情只維持了短短3年，就因做生意上的糾紛徹底決裂，至今已半年沒聯絡，甚至直言，如果重來一次，寧願不知道對方的存在。

2021年時，河南一名30歲的女子在短影音平台上發現一位跟自己長得一模一樣的女孩，私訊聊天之後，發現兩人不只長得一樣，還有很多共同點，包含出生年月日、血型、愛好等，並懷疑對方是自己失散多年的雙胞胎。

兩人於是安排了DNA鑑定，並確定真的是同卵雙胞胎，張麗是姊姊，程珂珂是妹妹。結果出來的那一刻，兩人都感動得哭了出來，並形影不離的到處玩耍，妹妹程珂珂說，自己從小羨慕別人兄弟姊妹多，因此整天黏著姊姊，「就想無時無刻跟她一起，有太多東西想跟她分享。」

姊妹相認的故事在網路上爆紅之後，兩人也抓住機會，開始經營直播帶貨，但也因此不斷發生摩擦，程珂珂說，在鄭州直播帶貨期間，姊姊張麗總是動不動就回家，有時一走就是兩三天，「她走的時候也不打招呼，每次都找不到人，這不是我喜歡的工作態度。」

程珂珂更指出，「有天晚上，姊姊趁自己回家，偷偷把兩人合租房的東西全部拉走了，兩人因此大吵一架。」程珂珂還說，「每次去外地直播帶貨都是自己墊付房租、吃飯等日常開銷，姊姊嘴上說著會AA，最後也沒給。」

姊姊張麗則認為，自己跟妹妹的性格差別很大，自己屬於偏直接、有話直說型，而妹妹則常常把事憋在心裡，喜歡冷暴力。張麗更直言，直播帶貨會失敗，妹妹要負很大的責任，「在廣州的時候，她和那邊的老闆鬧矛盾，直接一聲不吭坐飛機走了。」

張麗還說，最後一次在南陽，也是因為妹妹和那邊的老闆鬧翻，導致她賠了2萬多元（人民幣），「跟著她一起創業的幾年，來來回回賠了五六十萬。所以從南陽回來後，我直接告訴她，以後不會再跟著她幹直播帶貨。」

帶貨失敗後，張麗決定在老家登封開一家實體店，妹妹程珂珂也特別從老家趕來支持。不過，再一次關於關於管理權和投資金額的激烈爭執中，兩姊妹的關係還是走向了徹底破裂。

程珂珂說，「開這個店時，我和她一人找了一個投資方，每人拿出7萬，由於她是登封本地人，所以在合同與營業執照上就寫她名字，後來她又要把店裡收款碼設成她的，我直接拒絕。」

張麗則表示，「我肯定不同意使用她個人二維碼。說白了，她就是來打工的，且一開始就約定好我出錢，她管理。你問她投了多少錢？如果有投資那就把證據拿出來，如果有投錢，我立馬把錢退給她，誰拿的錢誰心裡清楚。」

最後，兩人吵了一架，妹妹就離開了，至今已半年沒聯絡，張麗表示，「她走的時候沒有和我打一聲招呼，後來還是顧客打來電話我才知道她走了，且她走的時候把帳面上的錢全拿走了。」

程珂珂坦言，已經把姊姊的聯繫方式都封鎖、刪除，「一共不到兩萬塊錢，扣除我的工資和房租後，剩下的錢退給了投資方，希望她不要再去網上說我偷她的錢，因為這都是我應得的。」

張麗說，在這段關係里認識到金錢比親情更重要，如果再給她一次機會，會選擇不認識妹妹，「我寧願不知道她的存在，認識她，開心快樂是真的，但最後的失望、傷心也是真的。」

程珂珂說，自己依然會時不時刷刷姊姊張麗的影音帳號，默默關注對方的動態，嘴上說著放下了，但是否真的放下，只有自己清楚，「認識她的這3年，有真有假，有虛有幻。真實的是我找到了失散30多年的姊姊。虛幻的是，這3年時間過得真快，想盡快回歸現實。」