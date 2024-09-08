桃園雙胞胎急產遇罕見「全羊膜生產」　消防急救母子均安

▲桃園龜山一名孕婦出現極為罕見機率只有10萬分之1 的「全包膜生產」。（示意圖／龜山消防分隊提供）

記者楊熾興／桃園報導



桃園市龜山區一名孕婦生產出現機率只有10萬分之一的「全羊膜生產」，龜山及大林消防分隊獲報，到達現場時2名男嬰已出生，母親抱著1名大哭的男嬰，另1名男嬰尚包覆於胎膜之中（胎兒包在沒有破的羊膜內），救護人員立即分工處置，再請救災救護指揮中心加派支援，經救護人員接生及急救，送醫後母親及2名男嬰均安。

▲▼救護人員當機立斷剪開包膜，立即實施新生兒心肺復甦術。（圖／龜山消防分隊提供）

龜山消防分隊長黃章瑋表示，8日凌晨出勤的高級救護技術員溫三慶到現場時，看到產婦抱著1名男嬰，救護人員立即給予口鼻分泌物抽吸，並刺激新生兒腳底板後發出響亮的哭聲，經評估新生兒外觀、呼吸、血液循環穩定後，隨即使用臍帶夾固定臍帶並將新生兒擦拭及保暖後交由母親懷抱。

另1名男嬰則包覆於胎膜之中，是極為罕見的「全羊膜生產」，機率僅有10萬分之1，救護人員透過胎膜觀察胎兒狀況不佳，幾乎無活動力，當機立斷剪開包膜，赫見胎兒臉色發紫，立即給予口鼻抽吸，並使用嬰兒甦醒球正壓給氧，由於胎兒呼吸、臍動脈脈搏過於緩慢，且活動力低弱，救護人員立即實施新生兒心肺復甦術，經過急救後，胎兒呼吸及脈搏恢復正常，臉色紅潤，手腳開始有活動，處置後將母親及2名男嬰送醫，母子均安。