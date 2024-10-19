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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出席謝國樑感恩茶會　朱立倫酸綠營：選輸不要想用罷免歪風報仇

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／國民黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

基隆市長謝國樑成功挺過罷免危機，為此，國民黨今（19日）在基隆市黨部舉辦「感恩茶會」，感謝基隆市民「挺善樑反惡罷」，此外，黨主席朱立倫也狠酸綠營，以後應該要讓市長、民意代表好好做事情，選輸了，不要不甘願，不要想用罷免歪風報仇。

中選會日前公告，本次基隆市長罷免案的「不同意票」8萬6014票、「同意票」6萬9934票，由於不同意罷免票數多於同意罷免票數，因此，本案投票結果為否決罷免。

面對罷免遭到否決的結果，國民黨今日舉辦感恩茶會，朱立倫首先提到，基隆市民是最有智慧、善良的，因為這一次所有的基隆市民展現給台灣人民看到，「我們的民主素養，我們挺『善樑』，我們用愛展現出來，對抗惡和仇恨」。

朱立倫進一步說明，台灣經過基隆這場罷免案選戰，是一個關鍵的里程碑，這是基隆人的智慧，發揮了最大的力量，這樣惡質罷免的歪風，就有可能被阻擋掉，以後應該要讓市長、民意代表好好做事情，給市長、立委、議員、里長們好好做事情，4年後，再來檢驗，選輸了，不要不甘願，不要想用這種方式報仇。

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

謝國樑接著深深一鞠躬感謝市民的支持，也謝謝主席朱立倫，從第一階段的第一天，就給他無微不至的關心，不只是中央黨部給他實質的幫助，候選人在面臨罷免時，心理層面也接受很多挑戰。

謝國樑透露，朱立倫在那個時候也兼作他的心靈輔導師，輔導他一路走過來，所以，他要再次謝謝中央黨部所有的黨務同仁，這一路都無微不至地幫助基隆走過這一關，未來，他一定繼續努力，做好該做好的工作。

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