　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

停車跟老婆說再見　他「5秒沒看車前」再起步淪奪命肇事者

▲▼停車跟老婆說再見　他「5秒沒看車前」再起步淪奪命肇事者。（圖／翻攝X）

▲50歲駕駛起步前，沒有注意車前，當場輾斃老婦人。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）發生不幸事件，一名50歲駕駛在停車場讓妻子下車，2人還花了好一段時間說再見，但他再次起步之前，卻沒有注意到車前狀況，當場輾斃無辜老婦人。

RusDTP.RU等外媒報導，這起事件發生於14日，而車禍的過程，也正好被監視器拍下。

根據畫面，駕駛奇亞（Kia Sorento）把汽車隨意停在2個停車格之間，因為他只是要放妻子下車，很快就要離開。夫妻倆正在交談時，一名73歲老婦人剛好路過，卻不小心滑倒，倒臥在地上動彈不得，都還來不及起身，就被車輪狠狠輾過，甚至拖行數公尺。

不幸的是，老婦人傷勢過重，在現場就被宣告身亡。目前，當地警方已經展開調查。

ET快訊
獨／連2年調薪　經費「暴增3億元」吃不消
快訊／台中公寓2樓凌晨火警　1男不治
混血女大生赴日回台竟「右肺白一片」　1元凶併發壞死性肺炎
快訊／大谷翔平雙安白搭　大都會12比6擊退道奇續命第6戰跳下
快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下
美女學者演講「突露小丁」爆乳搖臀　27秒影片瘋傳
客運國道火燒車「3個月前」有跡象！　基隆人揭內幕：想出去出不
連恩佩恩墜樓身亡　辣模女友沉默2天發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈瑪斯下任領袖「可能不在加薩」　決定前還要考慮2國家

稱北韓「部隊、武器援俄」　烏克蘭籲盟友立即強烈反應

停車跟老婆說再見　他「5秒沒看車前」再起步淪奪命肇事者

美大選衝刺階段　歐巴馬夫婦下週為賀錦麗站台催票

美女學者演講「突露小丁」爆乳搖臀　27秒影片瘋傳

道瓊、標普創新高　台積電ADR走跌2.46％

真主黨齊射火箭　攻擊以色列海法市及其北方區域

三星晶片代工傳德州廠缺大客戶　延遲ASML交貨

超載移民船沉沒英吉利海峽　1嬰兒喪命65人獲救

哈瑪斯證實領袖辛瓦死訊：除非以色列停戰，否則不放人質

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

樹林重機撞「違規穿越行人」　20歲女友甩飛、男路人不治

哈瑪斯下任領袖「可能不在加薩」　決定前還要考慮2國家

稱北韓「部隊、武器援俄」　烏克蘭籲盟友立即強烈反應

停車跟老婆說再見　他「5秒沒看車前」再起步淪奪命肇事者

美大選衝刺階段　歐巴馬夫婦下週為賀錦麗站台催票

美女學者演講「突露小丁」爆乳搖臀　27秒影片瘋傳

道瓊、標普創新高　台積電ADR走跌2.46％

真主黨齊射火箭　攻擊以色列海法市及其北方區域

三星晶片代工傳德州廠缺大客戶　延遲ASML交貨

超載移民船沉沒英吉利海峽　1嬰兒喪命65人獲救

哈瑪斯證實領袖辛瓦死訊：除非以色列停戰，否則不放人質

【周焦點】TOYOTA休旅70萬有找　進口7人座MPV開賣　福特9人座將上市

韓國瑜自嘲三黨不過半「院長頭髮掉得快」　有信心國會能「異中求同」

20年送千頂「愛髮」給陸癌友　周大觀基金會赴京推廣「捐髮」理念

解鎖《黑白大廚》安東湯麵！交通、必點菜單、推薦吃法全攻略

頂大籲全額補助新增人事費　教育部：國立大學可用資金還有827億

北市捷運沿線6字頭！　盤點萬大線房價凹陷區

火線人物／「航空立委」許智傑拚出線　盼接班同學陳其邁打造AI首都

瑟七寫真月曆搶先曝光　獻出超狂長輩圖要你好看

總預算五度卡關　時力指藍綠都站不住腳：應各退一步海闊天空

獨／連2年調薪「頂大負擔暴增3億元」吃不消　籲教育部全額補助

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

國際熱門新聞

美女學者演講「突露小丁」爆乳搖臀　27秒影片瘋傳

南韓：北韓將派「暴風軍團」1.2萬兵力助俄

真主黨齊射火箭　攻擊以色列海法市及其北方區域

停車說再見　他再起步狠奪1命

日「電鋸殺人情侶檔」！死者生前遭逼吃糞便

道瓊、標普創新高　台積電ADR走跌2.46％

三星晶片代工傳德州廠缺大客戶

罹癌女因「丈夫買的彩券」　中4千萬改變命運

超載移民船沉沒英吉利海峽　1嬰喪命

哈瑪斯證實領袖辛瓦死訊

泰男娶5太太　四房為爭寵槍殺五房

美大選衝刺階段　歐巴馬夫婦下週為賀錦麗站台催票

座頭鯨遭狠撞　「血染海水」淹死畫面曝

二寶媽被寵物倉鼠咬傷　在孩子面前昏倒亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」出現余苑綺…三立曝原因

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

混血女大生赴日探親　回台竟「右肺白一片」

《超級夜總會》奪主持人獎原因曝光

更多

最夯影音

更多

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面