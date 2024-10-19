停車跟老婆說再見　他「5秒沒看車前」再起步淪奪命肇事者

▲50歲駕駛起步前，沒有注意車前，當場輾斃老婦人。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）發生不幸事件，一名50歲駕駛在停車場讓妻子下車，2人還花了好一段時間說再見，但他再次起步之前，卻沒有注意到車前狀況，當場輾斃無辜老婦人。

RusDTP.RU等外媒報導，這起事件發生於14日，而車禍的過程，也正好被監視器拍下。

فيديو متداول..

أقدم سائق عن غير قصد بدهس امرأة مسنة كانت قد انزلقت وسقطت أمام سيارته قبل ثوان من انطلاقه بالسيرة.

توفيت المرأة البالغة من العمر 73 عامًا في مكان الحادث فورًا.pic.twitter.com/Bt3L53mJX4 — خليجي ترند (@khalejytrnd) October 16, 2024

根據畫面，駕駛奇亞（Kia Sorento）把汽車隨意停在2個停車格之間，因為他只是要放妻子下車，很快就要離開。夫妻倆正在交談時，一名73歲老婦人剛好路過，卻不小心滑倒，倒臥在地上動彈不得，都還來不及起身，就被車輪狠狠輾過，甚至拖行數公尺。

不幸的是，老婦人傷勢過重，在現場就被宣告身亡。目前，當地警方已經展開調查。