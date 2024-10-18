　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

萬元遊戲手機realme推新系列　合作PUBGM主打「穩定90幀吃雞」

記者蘇晟彥／台北報導

遊戲專用手機 realme 18日正式推出「遊戲戰神」realme 13系列，同時與《絕地求生M》合作聯合調教，主打「穩定90FPS遊玩」及各種專為遊戲而生的配備。realme 13+ 、realme 13售價分別為新台幣11,990元、8,990元，24日正式開賣。

▼realme主打為遊戲而生手機，今年與PUBGM合作推出「遊戲戰神」realme 13系列。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme 。（圖／記者蘇晟彥攝）

超強勁！價位段遊戲最強  realme 13+榮獲全球首個S級電競流暢認證
realme 13系列搭載聯發科天璣7300E和6300處理器，結合卓越的八核心架構，採用最新4奈米和6奈米工藝，為玩家提供出色的性能表現。相比前代機型，realme 13系列的能效顯著提升，realme13+則通過了德國TÜV SÜD無延遲手機遊戲認證的響應速度和流暢測試，成為全球首款獲得此認證的手機，讓玩家無需擔心因延遲或卡頓而影響遊戲表現，徹底釋放遊戲潛力。

專為玩家量身打造！GT模式首次下放，realme 13系列釋放巔峰遊戲效能
為了帶給消費者極致的電競體驗，realme首次將GT系列才有的遊戲功能——GT模式——下放至13系列。這一升級讓玩家不僅能享受巔峰遊戲效能，還能輕鬆定製個性化遊戲功能，提升遊戲體驗。GT模式提供「極客性能面板」，讓玩家自訂CPU/GPU頻率，滿足不同遊戲需求；「閃電啟動」能夠秒速載入遊戲，讓玩家迅速回到戰場；「遊戲濾鏡」具備反轉色功能，讓射擊遊戲中敵人的位置更清晰；「遊戲變聲」帶來多樣變聲效果，增添遊戲趣味；還有「電競沉浸模式」，幫助玩家減少外界干擾，全情投入遊戲世界。另外，realme 13系列配備大容量儲存空間和專屬遊戲記憶體，確保玩家可以快速啟動遊戲和更新，成為玩家的最佳戰友。

▼除了紫色外，13、13+也分別推出榮耀金、飛馳綠兩種顏色。

▲▼ realme 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme 。（圖／記者蘇晟彥攝）

超冷靜！配備GT同款鋼化VC散熱以及80W超級閃充，價位段散熱最佳、充電最快

realme 13系列擁有價位段最大VC散熱面積，13+的散熱面積較前一代提升38%，並配備GT同款鋼化VC散熱，面積高達6050mm²，結合9層散熱系統，確保穩定且高效的降溫效果，讓玩家能長時間持機並享有舒適的手感。在續航力方面，realme 13系列配備5000mAh大電量電池，支援80W和45W SUPERVOOC超級閃充，僅需充電1分鐘即可進行1回合遊戲。充滿電後可持續遊玩9小時，讓玩家隨時待命進入戰鬥。

項目 realme 13+ 5G realme 13 5G
螢幕 120Hz AMOLED 120Hz FHD+ LCD
CPU MediaTek Dimensity 7300E MediaTek Dimensity 6300
後置相機 5000萬畫素 Sony OIS 防手震鏡頭200萬畫素景深鏡頭 5000萬畫素 OIS 防手震鏡頭200萬畫素景深鏡頭
前置相機 1600萬畫素自拍鏡頭 1600萬畫素自拍鏡頭
電池/充電 5000mAh + 80W 5000mAh + 45W
指紋感應器 螢幕下指紋感應 側邊指紋感應
防水等級 IP65 IP64
存儲容量 最大 256GB ROM
最大 26GB DRE 動態記憶體擴充		 最大 256GBROM
最大 18GB DRE 動態記憶體擴充
其他特點 GT模式
AI效能引擎 2.0
隔空手勢
航行模式
防盜保險
AI傳送門
AI人像美顏
藍牙免費通話		 GT模式
AI效能引擎 2.0
隔空手勢
航行模式
防盜保險
AI傳送門
AI超級合照
ET快訊
少年撞死3人「全身多重性創傷」　女客主動脈斷裂慘死
快訊／15歲少年「雙手上銬」　走上囚車
快訊／持刀女衝和平醫院！醫師坐診間嚇到不敢動
快訊／爸爸鞠躬道歉　「我對不起大家，我不會教小孩」
外公急打越洋電話「很難過」　親友曝：很善良一家人
遭15歲少年撞死...騎士是華航主管　才剛做完健檢卻喪命
快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意
臭豆腐闆娘、員工也燙傷　老闆嘆：更擔心死掉的人

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

萬元遊戲手機realme推新系列　合作PUBGM主打「穩定90幀吃雞」

英特爾新一代處理器亮相　積極搶攻AI PC

X霸王更新條款「全免費授權訓練AI」　創作者大炸鍋：集體跳船

vivo X200 Pro、100Pro 規格比一比　支援4K／120fps慢動作攝影

韓媒爆三星將閃推折疊機特別版　價格曝光「破7萬」抗中國市場

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

萬元遊戲手機realme推新系列　合作PUBGM主打「穩定90幀吃雞」

英特爾新一代處理器亮相　積極搶攻AI PC

X霸王更新條款「全免費授權訓練AI」　創作者大炸鍋：集體跳船

vivo X200 Pro、100Pro 規格比一比　支援4K／120fps慢動作攝影

韓媒爆三星將閃推折疊機特別版　價格曝光「破7萬」抗中國市場

瑪爾濟斯看電視「王座」被哥霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

金鐘獎／陳明珠「胸前深V挖到肚臍」！　罕見大尺度半球外露

李來發肝癌病逝余政憲感念15年來培育人才　廖健富謝恩師拉拔

快訊／台中高樓社區男子墜落！摔路中央當場死亡　路人直擊嚇壞

女院子發現「長尖耳野貓」竟是瀕危獰貓　十幾警包圍2小時捕捉

金鐘獎／主持人黃豪平「透視西裝」帥氣踏紅毯！木木小露纖細肩線

佳世達集團打造永續供應鏈！強化韌性、擴大採購低碳材料

相驗結果曝！少年撞死3人「全身多重性創傷」　女顧客主動脈慘斷

可憐狗兒被放旋轉椅「高速狂轉2分鐘」　冷血正妹狂笑...網友怒了

3C家電熱門新聞

X更新條款創作者大炸鍋

vivo X200 Pro、100Pro 規格比較

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

名導謝乾乾找Sony BRAVIA 9陪自己放個假！

英特爾新一代處理器亮相

韓媒爆三星將閃推折疊機特別版

萬元遊戲手機realme推新系列

僅1%人知道！iPhone「4隱藏版功能」神解鎖

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

蘋果突襲推出全新iPad mini

vivoX200Pro實拍測試

通訊行曝第三季手機跌價Top 15　

駭客用「Gmail恢復通知」詐騙

vivo X200系列發表會

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

快訊／家庭遭撞碎…3死者家屬全向15歲少年提告

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面