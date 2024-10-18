萬元遊戲手機realme推新系列　合作PUBGM主打「穩定90幀吃雞」

記者蘇晟彥／台北報導

遊戲專用手機 realme 18日正式推出「遊戲戰神」realme 13系列，同時與《絕地求生M》合作聯合調教，主打「穩定90FPS遊玩」及各種專為遊戲而生的配備。realme 13+ 、realme 13售價分別為新台幣11,990元、8,990元，24日正式開賣。

▼realme主打為遊戲而生手機，今年與PUBGM合作推出「遊戲戰神」realme 13系列。（圖／記者蘇晟彥攝）



超強勁！價位段遊戲最強 realme 13+榮獲全球首個S級電競流暢認證

realme 13系列搭載聯發科天璣7300E和6300處理器，結合卓越的八核心架構，採用最新4奈米和6奈米工藝，為玩家提供出色的性能表現。相比前代機型，realme 13系列的能效顯著提升，realme13+則通過了德國TÜV SÜD無延遲手機遊戲認證的響應速度和流暢測試，成為全球首款獲得此認證的手機，讓玩家無需擔心因延遲或卡頓而影響遊戲表現，徹底釋放遊戲潛力。

專為玩家量身打造！GT模式首次下放，realme 13系列釋放巔峰遊戲效能

為了帶給消費者極致的電競體驗，realme首次將GT系列才有的遊戲功能——GT模式——下放至13系列。這一升級讓玩家不僅能享受巔峰遊戲效能，還能輕鬆定製個性化遊戲功能，提升遊戲體驗。GT模式提供「極客性能面板」，讓玩家自訂CPU/GPU頻率，滿足不同遊戲需求；「閃電啟動」能夠秒速載入遊戲，讓玩家迅速回到戰場；「遊戲濾鏡」具備反轉色功能，讓射擊遊戲中敵人的位置更清晰；「遊戲變聲」帶來多樣變聲效果，增添遊戲趣味；還有「電競沉浸模式」，幫助玩家減少外界干擾，全情投入遊戲世界。另外，realme 13系列配備大容量儲存空間和專屬遊戲記憶體，確保玩家可以快速啟動遊戲和更新，成為玩家的最佳戰友。

▼除了紫色外，13、13+也分別推出榮耀金、飛馳綠兩種顏色。

超冷靜！配備GT同款鋼化VC散熱以及80W超級閃充，價位段散熱最佳、充電最快

realme 13系列擁有價位段最大VC散熱面積，13+的散熱面積較前一代提升38%，並配備GT同款鋼化VC散熱，面積高達6050mm²，結合9層散熱系統，確保穩定且高效的降溫效果，讓玩家能長時間持機並享有舒適的手感。在續航力方面，realme 13系列配備5000mAh大電量電池，支援80W和45W SUPERVOOC超級閃充，僅需充電1分鐘即可進行1回合遊戲。充滿電後可持續遊玩9小時，讓玩家隨時待命進入戰鬥。