2024上半年「10大暢銷書排行榜」！史努比跨界作一次奪2席

▲誠品公布「2024上半年新書暢銷排行榜TOP 10」，並推出暢銷書優惠、出版捨獨家書單5折起。（圖／誠品提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

2024正式進入下半年，誠品書店今（1）日也公布上半年新書暢銷排行榜TOP 10，其中漫畫角色史努比50周年，兩本跨界作品一舉拿下榜單中2席，分別登上第3名、第8名，可見人氣魅力！書店也推出暢銷書榜線上展出79折起、各大出版社獨家推薦書單5折起等優惠。

TOP 10 《消失的愛——逆轉我們的時代》

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陳文茜在2019年病倒後，發願寫作5本書，這本被她認定為「最重要的書籍」。當時休克3次的她，身上裝了人工血管，開始思考「如果人生剩下的日子不多，我該做什麼？」後來想到李敖生前的叮嚀，建議她不要花那麼多時間在電視，不要只寫散文或是詩，該把自己的世界觀、歷史觀，貫穿政治經濟學的訓練，好好寫一本大書。因此利用躺在醫院或床上的日子，若精神尚可就撰寫此書，虛弱時則輕輕寫下《晚安，我的生命》。《消失的愛——逆轉我們的時代》在2024年3月出版，近10萬字討論時代的困境，登上榜單第10名。

TOP 9 《你會用最好的自己，迎接最好的幸福》

作家角子從2015年開始，用溫暖、理解的筆觸，勾勒「愛」的主題，成為許多傷心人的「文字閨蜜」，新作《你會用最好的自己，迎接最好的幸福》登上第9名。

TOP 8《好事即將發生：史努比Snoopy陪你找到自我認同，激勵低潮人生》

精神醫師亞伯拉罕．J托爾斯基（Abraham J. Twerski M.D）在執業生涯中發現，史奴比創作者查爾斯．M．舒茲（Charles M. Schulz）在《花生》漫畫中，隱含大量的心理學相關原理，因此結合己身專業，以精神科醫師的角度，透過《花生》漫畫的人物設定與對白，寫出一系列著作《好事何時發生？》等著作，前所未有的嶄新觀點，讓此系列書籍暢銷近30年，也翻譯成各國語言，受到全球讀者好評推薦。此書繁體中文版在台出版短短3個月，就登上誠品書店暢銷榜第8名。

TOP 7《給存股族的ETF實驗筆記》

FB粉專「小車x存股實驗」版主，2021年成立粉絲專頁，分享存股心得與成長，文章多次獲各大網路媒體轉載。該書在2024年初出版，分享如何在當前大環境局勢不明之下，依然能讓資金藉由「ETF」以及「個股、金融股」取得豐碩的成果。內容也公開「ETF的4大挑選原則」、「ETF存股清單」、最新版的「金融股&ETF買進方法」。

Top 6《巨人思維》

台股交易員「巨人傑」17歲入股市，用投資一舉突破八年級生起薪低、未來沒有希望的困境，成為年輕股民的關注焦點。他從懵懂的股市小白開始，直到成為舉市皆聞的重磅級散戶。以高度自律，秉著熾熱的「交易魂」，他不惜犧牲娛樂與睡眠的時間，反覆研究市場與規則，用真金白銀持續交易。台股、海期、選擇權，每個市場都有他留下的痕跡。該書首度公開投資思維，曾說過，「我很有自信我一定會賠錢，但也很有自信我賠的所有錢都是值得的。」該書所有版稅收入，捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會。

TOP 5 《排球少年!! 10週年編年史》

《排球少年！！》是日本漫畫家古館春一的少年漫畫作品，從2012年連載至今人氣不減。該書有歷任責任編輯與古館春一多達90頁的長篇對談，並有連載以來大小企劃、周邊商品的介紹、還有作品10週年紀念主視覺圖、出版物未收錄的插圖和漫畫等等，極具收藏價值，排球少年粉絲不容錯過。

Top 4《如果歷史是一群喵 13：大明皇朝篇》

《如果歷史是一群喵》系列第13集，藉由可愛貓貓的角色詮釋，輕鬆讀懂錯綜複雜的歷史，紓壓又兼顧學習樂趣，每到新集數出版，就受到學生及各大小讀者的關注。

TOP 3 《今天不會都是壞事：已發生的讓你牽掛、未發生的讓你擔憂？SNOOPY的定心禪智慧》

由漫畫角色「史努比」、日本《花生漫畫》御用譯者谷川俊太郎、「暢銷僧人作家」枡野俊明，三強聯手打造的「療癒之書」，收錄82篇花生漫畫，搭配82則定心禪語。

TOP 2 《一如既往》

關於金錢、歷史與人性不變的23件事，《致富心態》作者摩根．豪瑟（Morgan Housel）新作，《一如既往》以各式各樣極具說服力的案例，交織絕佳的故事編排手法，平實的敘述，帶讀者了解關於風險、機會、數據、誘因、情緒與人性的真實面。他指出，與其拚命預測不確定的事件，應該花更多時間去理解恆常的行為。不論是投資或人生，都應該反其道而行，「回頭看，而且視野要廣闊，並且專注在不曾改變的事物。」

TOP 1《心很小 裝喜歡的事就好》

華文暢銷作家黃山料連續3年蟬聯誠品暢銷榜冠軍，新作《心很小 裝喜歡的事就好》改編自真實故事，書中女主角小恩看見親情勒索、手足裂痕，決意離家出走，成了北漂青年。在奮力生存的日子裡，接連出現她身邊的善意與惡意，催促著成長、也扼殺了最後一吋的溫柔。然而在被城市的慾望吞噬之前，小恩終於揭開瘡疤，看見腐爛傷口下的祕密。