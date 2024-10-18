臺南市動保繪畫比賽開跑　學生描繪農村狗的友善故事

圖、文／新北市政府教育局提供

為了提升學童的動物保護意識，臺南市動物防疫保護處舉辦「113年度國中小動物保護教育宣導繪畫比賽」，邀請全市國中小學生參與，以「臺南農村友好狗」為主題，透過畫筆描繪動物與人類和諧共存的美好畫面。這次活動旨在深化動物友善城市的理念，同時推廣正確飼養犬隻與尊重生命的價值觀。

動保處自100年起推動訓練流浪犬成為工作犬的計畫，將訓練後的流浪犬媒合至畜牧場、魚塭、學校及其他機構工作。這些犬隻不僅為各單位提供守護與陪伴，還展現了流浪動物的潛力，逐漸改變社會對流浪犬的刻板印象。更於108年成立「毛小孩職訓與就業輔導中心」，讓更多動物之家犬隻獲得訓練與就業機會。

今年的繪畫比賽主題為「臺南農村友好狗」，學生們可以描繪犬隻在農村中與人類相互幫助、陪伴的情景。例如，犬隻守護農場、陪伴主人工作或是與孩子們嬉戲的畫面。這些創作不僅展示了動物與人類的和諧關係，更傳達了臺南市推動的「人性化動物保護政策」精神。

動保處表示，透過這次繪畫比賽，學生們不僅能發揮創意，還能從中學習到動物保護的重要性。比賽將分為國小低、中、高年級組及國中組，各組設立特優、優選及佳作等獎項。獎勵辦法：分為國小低、中、高年級組及國中組4個組別，各組分取以下獎項。特優：2名，獎狀一張及禮券2,000元。優選：2名，獎狀一張及禮券1,500元。佳作：6名，獎狀一張及禮券1,000元，並將於11月17日的頒獎典禮上進行表彰。

目前，臺南市已設立了5座寵物友善運動公園，並計劃在未來廣納更多適合場域，持續擴大動物友善設施的範圍。市府期望透過這些政策和設施，進一步鞏固臺南作為動物友善城市的國際地位，並吸引更多人關注與參與動物保護行動。

113年度的動物保護教育宣導繪畫比賽，正是落實這一理念的具體措施之一。臺南市動保處期望透過這場比賽，不僅讓學生們學習到尊重生命的重要性，也將臺南市打造為一個真正的動物友善城市。

繪畫比賽活動已於9月26日開跑，預計10月25日截止收件，簡章可於動保處官網／公開資訊／活動訊息下載及https://events.ettoday.net/activity/tainan400-drawing 網站了解相關訊息，歡迎臺南市國中小學生踴躍報名參加。



