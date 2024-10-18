　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臺南市動保繪畫比賽開跑　學生描繪農村狗的友善故事

▲▼新北市政府教育局,臺南市動物防疫保護處,臺南農村友好狗。（圖／新北市政府教育局提供）

圖、文／新北市政府教育局提供

為了提升學童的動物保護意識，臺南市動物防疫保護處舉辦「113年度國中小動物保護教育宣導繪畫比賽」，邀請全市國中小學生參與，以「臺南農村友好狗」為主題，透過畫筆描繪動物與人類和諧共存的美好畫面。這次活動旨在深化動物友善城市的理念，同時推廣正確飼養犬隻與尊重生命的價值觀。

動保處自100年起推動訓練流浪犬成為工作犬的計畫，將訓練後的流浪犬媒合至畜牧場、魚塭、學校及其他機構工作。這些犬隻不僅為各單位提供守護與陪伴，還展現了流浪動物的潛力，逐漸改變社會對流浪犬的刻板印象。更於108年成立「毛小孩職訓與就業輔導中心」，讓更多動物之家犬隻獲得訓練與就業機會。

今年的繪畫比賽主題為「臺南農村友好狗」，學生們可以描繪犬隻在農村中與人類相互幫助、陪伴的情景。例如，犬隻守護農場、陪伴主人工作或是與孩子們嬉戲的畫面。這些創作不僅展示了動物與人類的和諧關係，更傳達了臺南市推動的「人性化動物保護政策」精神。

動保處表示，透過這次繪畫比賽，學生們不僅能發揮創意，還能從中學習到動物保護的重要性。比賽將分為國小低、中、高年級組及國中組，各組設立特優、優選及佳作等獎項。獎勵辦法：分為國小低、中、高年級組及國中組4個組別，各組分取以下獎項。特優：2名，獎狀一張及禮券2,000元。優選：2名，獎狀一張及禮券1,500元。佳作：6名，獎狀一張及禮券1,000元，並將於11月17日的頒獎典禮上進行表彰。

目前，臺南市已設立了5座寵物友善運動公園，並計劃在未來廣納更多適合場域，持續擴大動物友善設施的範圍。市府期望透過這些政策和設施，進一步鞏固臺南作為動物友善城市的國際地位，並吸引更多人關注與參與動物保護行動。

113年度的動物保護教育宣導繪畫比賽，正是落實這一理念的具體措施之一。臺南市動保處期望透過這場比賽，不僅讓學生們學習到尊重生命的重要性，也將臺南市打造為一個真正的動物友善城市。

繪畫比賽活動已於9月26日開跑，預計10月25日截止收件，簡章可於動保處官網／公開資訊／活動訊息下載及https://events.ettoday.net/activity/tainan400-drawing 網站了解相關訊息，歡迎臺南市國中小學生踴躍報名參加。

 

ET快訊
上路10分鐘就出事！　15歲少年肇事路線曝光
撞死3人　15歲少年「唯一貼文」被灌爆
繼承1億遺產只拿到2千萬！　她一關鍵吞敗
快訊／高雄男嬰遭棄亡　28歲母找到了！
3人遭撞死　目擊者見死者「七孔流血、貼死在牆上」嚇哭
高雄小男嬰被棄「小拳頭緊握」亡　悲傷畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南學甲多功能教育園區進度超前　黃偉哲盼早日完工減少人犬衝突

國小生不叫名字「都叫號碼」？　網：家長要求保護個資

翰林公民講義遭質疑挺民眾黨　出版社道歉：會改寫題目

老外狂朝聖信義區「無名小巷」！　在地人：排隊超誇張

5老鳥集體離職！傳產新人「部門剩4人」怕爆　過來人認：不妙

高雄「水溝長出大樹」長到210公分　議員氣炸：多久沒清淤？

「未成年又沒事了？」15歲少年奪3命　網酸無敵輕判組合、支持鞭刑

東北季風接力「涼雨彈襲2地」　可能有颱風靠近台灣東方

15歲少年「害3家庭破碎」　這1幕惹怒大票人：出來解釋

車禍前1天！15歲少年發文「收勁戰」要分期　網轟：未成年騎什麼車

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

北市重大車禍！3人吃臭豆腐被撞命危　另釀2傷5人送醫

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

國小生不叫名字「都叫號碼」？　網：家長要求保護個資

翰林公民講義遭質疑挺民眾黨　出版社道歉：會改寫題目

老外狂朝聖信義區「無名小巷」！　在地人：排隊超誇張

5老鳥集體離職！傳產新人「部門剩4人」怕爆　過來人認：不妙

高雄「水溝長出大樹」長到210公分　議員氣炸：多久沒清淤？

「未成年又沒事了？」15歲少年奪3命　網酸無敵輕判組合、支持鞭刑

東北季風接力「涼雨彈襲2地」　可能有颱風靠近台灣東方

15歲少年「害3家庭破碎」　這1幕惹怒大票人：出來解釋

車禍前1天！15歲少年發文「收勁戰」要分期　網轟：未成年騎什麼車

臺南市動保繪畫比賽開跑　學生描繪農村狗的友善故事

日本市長燒雜草釀火災「燒光390㎡農田」　上周才爆超速駕駛

國小生不叫名字「都叫號碼」？　網：家長要求保護個資

屏東男學生拿木棍揍貓！現場留大片血跡　防疫所回應了

翰林公民講義遭質疑挺民眾黨　出版社道歉：會改寫題目

器官摘到一半「美病患復活」動來動去！　躺手術台上痛苦流淚

三商壽前三季轉盈EPS 0.52元　50反1 ETF全數出清

老外狂朝聖信義區「無名小巷」！　在地人：排隊超誇張

老闆另有規劃　屏東清水模網美咖啡廳千萬求售

黑豹旗／社團完封甲組驚奇一役後　僑泰王牌葉建陞一局爆自我檢討

陸遊客看到海上「魚雷」漂浮急報警　經鑑定是「甲午戰爭」時遺留

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

時空膠囊埋國中8年！開箱瞬間「全場破防」

周六2地雨彈最猛「下到發紅帶紫」　一圖秒懂降雨趨勢

周末變天3地猛灌大雨　下周三恐有熱帶低壓「朝台灣接近」

出國機票變便宜了！　「5國家」降幅最大

秋颱「共伴效應」產生！　週末東北季風北台灣轉涼有雨

衣服越洗越臭？洗衣機恐是元凶！

世界拉糖冠軍無路用　他用3000創2000萬年收

威力彩飆4.9億！「4星座、4生肖」財運噴發

霜降開始「4星座」運勢暴跌！　要小心豬隊友

加蓋機車研擬納管上路　交通部：還要與地方政府溝通

一上車必搶！北捷車廂「這位子」超夯

新莊「老夜市」空蕩蕩！在地人嘆：沒救了

更多熱門

關鍵字：

新北市政府教育局臺南市動物防疫保護處臺南農村友好狗

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

連恩家人正式發聲「我們心碎了」

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

王必勝傳閃辭轉戰東元集團　東元回應

即／樹林重機撞「違規穿越行人」　男路人不治

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

快訊／15歲少年「無照蛇行」撞進臭豆腐店　3人均宣告不治

女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

更多

最夯影音

更多

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面