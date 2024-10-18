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「AI需求是真的」台積電ADR飆近10％　輝達盤中刷新高領漲美股

▲▼台積電總裁魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電總裁魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台積電法說會亮眼，帶動台積電ADR飛漲，盤中一度漲逾12％，帶動美股收紅創歷史新高。最終道瓊收紅161.35點、0.37％；輝達一度飆到140.89美元、創下歷史新高，收盤拉回小升0.89％；台積電ADR終場狂飆9.79％、收205.84美元。

台積電週四法說會，董事長暨總裁魏哲家說：「AI 需求為『真』，，而且需求正要開始，我的一個關鍵客戶說現在的需求是『很瘋狂』才剛開始，並且將持續數年。」台積電公布第三季，淨利3252.6億台幣(約101億美元)，明顯高於分析師預估3002億台幣。

亮眼數據帶動系列類股飆漲，台積電ADR開盤直接突破200美元大關，最終漲9.79％、收205.84美元；輝達則一度飆140.89美元、創歷史新高，不過拉回小升0.89％、136.93美元作收。

瓊工業指數上漲161.35點或0.37%，以43239.05點作收。
標準普爾500指數小跌1.00點或0.02%，收5841.47點。
那斯達克指數上漲6.53點或0.04%，收18373.61點。
費城半導體指數上漲48.96點或0.95%，收5204.81點。

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