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仁愛鄉曲冰明隧道通車啟用　平時確保部落交安、地震時可供避難

▲仁愛鄉曲冰明隧道通車啟用，確保部落鄉親通行安全。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲仁愛鄉曲冰明隧道通車啟用，確保部落鄉親通行安全。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉投83線25K武界路段，在3年前受夏季豪雨影響，上邊坡嚴重崩塌、道路中斷；南投縣政府為確保當地法治、萬豐村居民的通行安全及觀光軸線的暢通便利，規劃設計興建「曲冰明隧道」，經過2年多施工，終於提早完成。

通車啟用儀式於今天辦理，縣長許淑華帶領進行剪綵啟用儀式，並邀請法治國小合唱團、曲冰天主堂合唱團分別吟唱傳統布農族歌謠祈福，並由縣府工務處長張弘岳進行工程簡報；副議長潘一全，縣議員林庭秝、黃世芳、吳國昌、鄉長江子信、代表會主席洪文全及多位鄉民代表，以及全鄉各村村長及部落鄉親都到場，共同見證慶賀。

▲仁愛鄉曲冰明隧道通車啟用，確保部落鄉親通行安全。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，110年7、8月間，仁愛鄉山區豪大雨不斷，造成投83線25K處上邊坡大範圍崩塌，大量土石掩埋新武界隧道口雙向道路，讓武界、萬豐2部落間交通中斷近1個月才搶通，之後仍逢雨就崩塌，縣府因此向中央爭取災修復建工程經費1.64億元，並於111年12月動工興建明隧道，並於近期提早3個月完工，讓周邊3村、4千多戶鄉親交通出入能更加安全便利，也保障當地產業運輸與觀光路線。

▲仁愛鄉曲冰明隧道通車啟用，確保部落鄉親通行安全。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉曲冰明隧道通車啟用，確保部落鄉親通行安全。（圖／南投縣政府提供）

縣府工務處表示，曲冰明隧道全長176公尺，高度約5.4公尺、路寬6公尺，前後銜接引道40公尺；通車後除可提供縣民安全回家道路，地震時更可當成臨時避難空間，同時提升親愛村、法治村及萬豐村民農產品交通運輸效益，從而縮短沿途輸運時間，進而有效帶動周邊觀光及在地特有原民產業發展，提高原鄉交通便利與舒適、安全性。

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