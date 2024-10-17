保外就醫10年！陳水扁卻受邀參加國慶大典　矯正署：有建議勿出席

▲前總統陳水扁保外就醫，卻參加雙十國慶大典，引發各界議論。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

立委翁曉玲今天指出，貪污犯、保外就醫達10年的前總統陳水扁，身體已恢復，還參加國慶大典。矯正署長周輝煌說，陳水扁受邀出席，台中監獄掌握並建議不要出席，有派員蒐證。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長率所屬單位主管，列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

國民黨立法委員翁曉玲、洪孟楷均針對延長保外就醫39次、時間長達10年的受刑人、前總統陳水扁出席日前國慶大典一事，質詢矯正署之外，並強調陳水扁當天坐在VIP位置與後排司法院長、法務部長同台，網友批評為司法之恥。

矯正署長周輝煌回應，台中監獄每個月都會派員去探視陳水扁，針對國慶大典一事，台中監獄早就有叮嚀，相關活動一定要事先報告。台中監獄是在10月9日主動掌握陳水扁將出席10日國慶大典，台中監獄有派專人到現場蒐證。

周輝煌說，台中監獄初步了解，是國慶籌備委員會給陳水扁邀請卡，然後總統府有專人致電陳水扁。台中監獄有勸導陳水扁，建議不要去。

翁曉玲指出，陳水扁擔任女兒的訴訟代理人、開廣播節目，現在保外就醫治療達10年了，確實頗有成效，身體幾乎恢復正常，這樣情況下，為何陳水扁不須重返監獄服刑，請法務部及矯正署重視人民觀感。

洪孟楷則說，陳水扁主持廣播節目，民進黨多名立委想拚2026年高雄、台南巿長，都輪番上節目接受專訪。台中監獄有曾要求陳水扁不能這樣做嗎。

矯正署長周輝煌指出，台中監獄會參考義大及高雄長庚醫療團隊的醫矚，醫矚提及出遊、訪友、聚餐等活動，對陳水扁的治療是有正面意義的；陳水扁的身心狀況，仍有必要做職能治療，還沒有完全恢復正常。

周輝煌說，廣播節目部分，台中監獄都有掌握，陳水扁都有事先報告會邀請誰到節目。

翁曉玲質詢，陳水扁被控4個案件停審太久，檢察官是否有主動向法院提起要繼續審判，有無失職。

法務部長鄭銘謙表示，停審4案部分，台北地檢署有多次發函請法院開啟審判程序。

另一方面，民眾黨立法委員黄國昌及國民黨立法委員羅智強均質詢指民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，辦案應偵查不公開，但案情卻仍外洩。

鄭銘謙表示，台北地檢署分案查洩密案，已有調查並約談，還在偵查中；有時檢方公布資訊是依偵查不公開作業辦法適度作說明與澄清，怕影響當事人權益。

鄭銘謙說，行政部分，台北地檢署有成立檢討小組，台灣高檢署也主動立案，成立督導小組做行政調查。