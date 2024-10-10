蔣經國最倚賴的氣象官李富城　最怕總司令飆「養你幹什麼」

記者陳妏雅、李芸樺／台北報導

有氣象神算之稱的資深氣象主播李富城來啦！高齡89歲的他，說4歲後的記憶他都清清楚楚，見證八年抗戰、國共內戰，少時跟著國民政府來台，後來成為蔣經國最倚賴的氣象官！為何他能斬釘截鐵的精準預測颱風？他說就是軍中訓練，要是不能給肯定的回覆，總司令就飆「我養你幹什麼」恐面臨殺頭危機！

▲ 空軍氣象官、前氣象主播李富城。（圖／《豈有此呂》）

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李富城出生窯洞，從小經歷戰亂，一家跟著兵工廠搬來搬去，曾親耳聽到砲聲的他，形容那聲音比悶雷還要低，轟一聲響震耳膜，卻在撤退時因為帶眷而被留下，這時竟是兵工廠的器材，替他們換到上船來台的機會，李富城的爸爸到台灣狂喜，一銀錢居然能換到一掛香蕉，後來才發現可以換十簍。

國慶日談到中華民國的創立，李富城表示，當時蔣中正引導日本從東打到西，還逼得中共兩萬五千里長征，但最後發生西安事變，蔣中正只有死與和談兩條路，若張學良當時選擇殺了老蔣，現在就沒有中華民國！？

▲ 高齡89歲的李富城表現童趣一面。（圖／《豈有此呂》）

除了戰亂，李富城的童年還有許多趣事，媽媽煮好稀飯，怕調皮的小李燙到，故意將粥放在桌子底下，沒想到李富城還是一屁股坐下去，燙到稀飯都多了一股肉味！

他聊起小時候家附近有棵千年銀杏樹，據傳會幫忙照顧小孩，李富城卻在樹下尿尿，得罪樹神「卡到陰」昏迷不醒，最後是父親到樹下拜拜掛紅做香案，才讓他不藥而癒；他後來曾回去找到這棵有靈性的樹，樹仍健在，但讓李富城不解的是，附近沒有比樹高的其他樹木或建物，但銀杏樹千年來卻從未遭雷劈！

▲李富城人生經歷與見聞豐富。（圖／《豈有此呂》）

而當年中國流行鴉片，李富城的鄰居都在種植，他只是在旁邊聞到味就快上了癮，讓媽媽嚇得趕緊搬家！更多李富城如歷史教科書的人生故事，請鎖定10月10日的《豈有此呂》一起見證。