記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

能讓你看平凡風景看出一朵蓮花的資深導遊林龍來了！順口溜、俚語、典故和笑話信手拈來，入行38年的林龍帶團功力一流，話不是不敢講，怕你不敢聽！在遊覽車上講鬼故事「會超載」，因為它們也會擠過來聽，而他幼時靈異撞見山洞裡紅眼藍毛怪而摔車，手腳骨折斷成五截，白光閃過眼前險往生。

▲資深導遊林龍(右)。（圖／《豈有此呂》）

出身台東的林龍，國中時期曾經發生摔車事故的地點，正好是現在都蘭知名「水往上流」所在，他說他當時看見山洞裡有紅眼藍毛生物，要被牠吸引過去時在一個下坡摔車，飛起來時被一道強烈白光拉起，再醒來時已重傷在醫院，他還笑稱，當地就是因為他流血「開光」後，而出現「水往上流」奇景。

▲林龍帶團有自己一套方法與趣味。（圖／《豈有此呂》）

近幾年國旅價格飆漲、旅遊糾紛頻傳、亂象叢生，不少國人開始抵制國旅，林龍就用「我跟你同行是土匪」的心情作比喻消費者，讓人會心一笑！他教民眾自保的方法是什麼呢？

▲林龍是呂捷的粉絲。（圖／《豈有此呂》）

更多住飯店有哪些禁忌？小女孩為何被窗外的幢幢鬼影嚇哭不敢睡？林龍打開一看還真的有，請鎖定10月11日下午1:10的《豈有此呂》。