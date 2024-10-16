張韶涵等藝人轉貼中共軍演　陸委會：為個人私利「淪為統戰棋子」

▲歐陽娜娜、張韶涵表態支持軍演。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、張韶涵臉書）



記者蔡紹堅／台北報導

歐陽娜娜、張韶涵等少數藝人日前在微博上轉貼中共軍演的相關訊息，並表達支持。對此，陸委會16日表示，這些極少數藝人實不應一再為了個人私利，而淪為中共對台統戰威脅的棋子

陸委會提到，中共向來以政治意識形態強力介入演藝活動，並以法令（如「營業性演出管理條例」等）明文規範要求藝人在陸演出必須進行政治表態，包括「不得危害國家統一、主權和領土完整」等，此種威權蠻橫作法，凸顯兩岸體制上的根本差異。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，此次少數台灣演藝人員為求個人在陸發展利益，無視兩岸人民對於和平的渴望，及在台摯親家人安危，於微博平台轉貼中國大陸央視圍台軍事演習貼文，刻意附和中共對台武力威脅恫嚇，以言論自由包裝鼓吹對台戰爭暴力的惡劣主張，不但違反國際社會追求和平的普世價值，更嚴重傷害台灣民眾的情感，「相關行為實不可取，相信所有台灣人民都會予以嚴厲譴責。」

陸委會強調，這些極少數藝人實不應一再為了個人私利，而淪為中共對台統戰威脅的棋子，「政府也再次呼籲演藝人員應審慎評估赴陸發展所必須面臨的政治風險，以及犧牲藝術創作自由的代價。」

▼歐陽娜娜、張韶涵的貼文。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜、張韶涵）

