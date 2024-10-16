台大醫院工會爭鬆綁出國審查　北院判勞方敗訴：須規劃備用人力

▲台大醫院企業工會提告要求院方廢除管控醫護人員出國措施，先前到台北地院開庭，曾在法院外呼口號表達訴求。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台大醫院去年（2023年）以院長信發布公告，通令全院暫緩3個月內所有出國申請、以因應醫院評鑑工作，造成許多既定旅遊計畫與食宿安排被迫喊卡，引發所屬醫護人員反彈，透過工會提告要求院方廢除審查員工申請出國的內規、鬆綁對於隱私和遷徙自由的限制，台北地院今（16日）判工會敗訴，可上訴。

判決理由指出，《勞動基準法》立法目的為兼顧「加強勞雇關係，促進社會與經濟發展」，另依司法院大法官解釋與最高行政法院相關判決意旨，勞工行使特別休假排定權，不應全然向勞方傾斜以致明顯失衡，否則不僅增加資方營運困難，也危及勞資和諧。

法官認為，醫療機構在社會出現重大災害、緊急突發狀況時，須依法遵從主管機關指揮，動員醫療人力、資源提供醫療服務，具有鮮明的社會公益性質，台大醫院為國內指標性的教學醫學中心，肩負國內災難醫療救援工作，重要性自不待言。

▲台大醫院外觀 。（圖／記者屠惠剛攝）

因此，台大醫院抗辯必須對所屬員工行蹤有所了解，才能第一時間最快速、有效率調度運用醫療人力，法官認同「實屬有據」，台大醫院主張為保持充足備勤人力，要求員工利用休假出國須事先申報，法官也認同「尚屬合理」。

台大醫院企業工會主張院方不應審查勞工自由安排休假方式、否則侵犯《憲法》保障人民居住遷徙自由。法官指出，台大醫院沒禁止所屬人員出國，也沒因員工要出國而不准休假，而是要求出國須先申請，目的是維護醫院預先規劃人力、遇到緊急情況仍可正常運作，「尚符必要及合理性」，據此判決工會敗訴，可上訴。

台大醫院企業工會今由工會秘書長邱宇弘等人代表到庭聆判，難掩失望之情。工會發布聲明稿，對判決結果表示遺憾，認為醫護人員長期處於高壓高工時的血汗勞動環境，更被醫院僱主甚至國家以「醫療業務特殊性」為由，對人身自由設下重重枷鎖，使醫護人員有如次等公民。

工會聲明指出，本案源於院方去年4月17日，以院長信的形式突然發布公告，暫緩去年5月到7月一切出國申請，理由是籌備緊接而來的醫院評鑑、人力吃緊，此舉形同對全院員工頒佈「出國禁令」。

但醫護人員因業務特性，往往半年前甚至1年前，就須預先排定休假出國日期並通過院方審查，卻遭院方臨時喊卡，已訂好的機票與食宿行程一夕泡湯，後雖因輿論譁然、台大醫院收回這項禁令，仍維持對所屬員工出國的審查管控機制。

依台大醫院《員工申請出國應行注意事項》，全院員工須於出國前，載明出國地點、時間等細節，申請院方審查通過才可請假成行，否則將被提送院內考績委員會懲處，影響考績、年終與升遷。

工會聲明指出，本案訴求就是撤銷上述《注意事項》審查條款，是國內首件由工會向醫院僱主提告案例，具有反抗僱主恣意踐踏勞工權利、終結醫療產業長年陋習等重要意義，可惜北院一審判決未能雪中送炭，可能會使同樣訂有出國審查機制的眾多公私立醫院更加有恃無恐。

工會聲明強調會上訴，捍衛醫護人員自主休假權利、拒絕再遭不當的出國審查管控機制踐踏，並期盼促進我國醫療體系安穩健全的長遠發展。

台大醫院企業工會去年底提起本件訴訟，今年（2024年）1月底北院首度開庭，工會揪團到法院外高呼「醫護斬枷鎖、行動要自由」等口號，要求醫院僱主尊重醫護人員遷徙自由與安排休假的隱私權，質疑「為何國內旅遊就不須先報備」、「人力荒根本是政府咎由自取」。