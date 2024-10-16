台北「無名死巷」每天一堆外國客！　在地人不解：從早排到晚

▲大批外國客會到這個機位拍照打卡。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名網友先前行經松仁路時，赫然發現在某條巷弄裡，聚集了不少外國遊客，輪流跟遠方的101大樓合照打卡，這讓他忍不住拍下畫面，笑虧「完全沒有台灣人。」對此，許多附近居民也不解，表示天天都有外國人來拍。

網友在Threads曬出影片，只見一票外國遊客在街道上排隊，等著在一條小巷弄裡與台北101合照，而他也不禁笑說，「這個芭樂點完全沒有台灣人。」

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不過，原PO坦言，這個點的確蠻好拍的，網美機位構圖也是漂亮的，「我覺得台灣難得有這樣一個地標，還有一個很好到達、甚至構圖也算漂亮的場景，大家來台灣拍照留念沒什麼不好啊，總之沒什麼好吵的，缺點就是拍照點沒什麼規劃，也會有交通問題，但站在路上台灣人不也習以為常嗎？總之大家拍照小心點，要注意車輛。」

▲與台北101合照。（圖／原PO授權引用）

對此，網友們紛紛回應，「因那齣台劇，10年前每天都滿人，還要排隊拍照」、「世界松信旁邊，我每天騎車經過，不知道這群人到底拍這幹嘛」、「這個點在國外很紅耶！常常看到國外的朋友PO，就各個國家風情不一樣嘛，所以他們會覺得台灣的建築物很特別啊，又剛好搭配101」、「我住在信義區，從來沒去過這個點，但網路上幾乎天天都看到外國人來拍」、「雖然我也覺得旁邊房子很老舊，但外國人喜歡的好像就是這樣的台北」。

►本文由原PO授權引用。

▼韓國知名男演員金宣虎去年曬出台北街拍照片。（圖／翻攝自金宣虎IG）