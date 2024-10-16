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大陸 大陸焦點 特派現場

6歲童上少林武校盼「文武雙全」！2個月竟被教練打到多處骨折

。（圖／翻攝微博）

▲小一男童被學校的「未成年教練」打到多處骨折。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸近日發生一起疑似校園不當管教事件。一名男子向媒體爆料，他聽信網路上的廣告，送今年剛上小學1年級的6歲兒子去河南「嵩山少林武術職業學校」上學，希望孩子能「文武雙全」。沒想到入學才2個月就接到學校的通知電話，告訴他孩子的手臂因為跌倒骨折了。他感覺不對勁，透過與兒子溝通才發現，學校隱瞞了孩子的手臂是被一名年僅17歲的「未成年教練」打斷的！校方則表示，對方開口就要求學校賠償人民幣120萬元（約新台幣543萬元），「毫無溝通的誠意」。

據陸媒《大皖新聞》報導，今年5、6月張先生看到網路上的廣告宣傳，得知河南省登封市的「嵩山少林武術職業學校」是一所從小學一路可以升學到高中畢業的12年制學校，還相信了網上「文武雙修」的廣告口號，想著自家兒子比較調皮，送到武校既能讓孩子學習知識，又能練武強身，於是替今年6歲的兒子報名入學。

沒想到才入學短短2個月，就接到校方的通知，告訴他兒子在樓梯上摔了一跤，摔骨折了，要他匯醫藥費到學校。

得知兒子受傷，他著急地前往學校探視兒子，發現孩子身上多處骨折，實在無法相信摔跤能摔成這樣。在他的詢問下，孩子才吐露「是教練打的」，而挨打的原因是「教練通知列隊的時候，他跟同學出去的比較慢」。張先生於是帶孩子前往醫院驗傷，再拿著傷勢鑑定書前往警局報警。

根據張先生出示的檢查報告，孩子「左上肢損傷、尺橈骨骨折；右下肢損傷，右側髖臼及右側恥骨聯合骨折並周圍軟組織腫脹」。經當地公安局物證鑑定為「輕傷一級」。

張先生表示，打人的教練目前已經被刑事拘留，目前被關在看守所。但是他後來得知，這名「教練」年僅17歲，根本是未成年人。而且該校還有許多同樣年紀很小的教練在參與教學工作，氣憤表示「學校這樣教學生，顯然是不負責任的」。

根據陸媒查詢，嵩山少林武術職業學校是一所民辦學校，業務範圍為「全日制中小學教育」。該校訓練部的負責人則告訴媒體，打人者確實只有17歲，但並非該校的正規教練，僅僅是一名「助教」，且目前已經被檢方刑事拘留。校方也沒有對孩子的傷勢撒手不理，「孩子的醫藥費，家長的住宿費、油錢都是我們付的。」

該名負責人表示，警方立案後，雙方曾接觸溝通要解決問題，但對方獅子大開口要求學校賠償人民幣120萬元（約新台幣543萬元），校方覺得對方沒有溝通的誠意，於是決定走法律程序，由司法機關裁定賠償金額。

該名負責人還表示，校方有明文禁止老師毆打學生，且有告知如果傷害學生會被追究法律責任。至於該名助教為何要毆打孩子，該負責人僅表示目前已有警方介入調查，自己不便透露。

張先生則表示，自己索賠120萬元是氣話，但他認為學校至少應該墊付所有的醫藥費，但是雙方賠償沒談攏之後，學校就連醫藥費的不承擔了，他認為這是不負責任的。他還表示現在自己的主要訴求不是賠償，是追究校方聘用未成年人協助授課的責任。

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