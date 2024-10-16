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黃子佼持少女性影像「孟耿如1原因免出庭」　12／3宣判

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼因無故持有48部少女性影像，被檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，他昨日（15日）第5度出庭，同樣維持「就算有錯也無刑責」的策略，全案將在今年12月3日宣判。此外，據傳檢方一度要求傳喚黃子佼的妻子孟耿如出庭作證，後來因為黃放棄爭執影片的證據能力，檢方才沒有聲請傳喚。

▲▼藝人黃子佼（中）被控持有48部少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，台北地院15日開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃子佼（中間者）第5度出庭應訊，仍穿著同一件「戰袍」。（圖／記者黃哲民攝）

黃子佼15日第5度到台北地院出庭，應訊時仍維持「就算有錯也無刑責」的策略；檢方則派出2位檢察官論告，建請法官判處黃「7月到9月徒刑」，甚至有影片中的少女以告訴人身分在隔離室出庭，要求黃賠償100多萬元。經過3小時庭訊，法官諭知辯論終結，案件將在今年12月3日宣判。

回顧本案，黃子佼去年6月間被爆料多年前非禮少女，北檢指揮警方偵辦，同年8月前往黃家搜索，竟在查扣的電腦硬碟發現7部疑似從情色網站「創意私房論壇」買來的少女性影像。雖然性侵部分黃子佼因證據不足或已與女方和解，獲得不起訴處分，但他是創意私房論的高級會員，還無故持有少女性影像，仍被檢方依法處分緩起訴，為期2年，附加支付公庫120萬元、寫1200字悔過書等等。

後來黃子佼在社群平台PO文道歉「錯了就是錯」，大眾仍氣憤難平，高檢署發回北檢重辦，案件在今年5月改為起訴。黃子佼隨後改口否認犯罪，並主張檢方舉證有瑕疵，例如無法確定這7部影片是他下載儲存；檢方則從查扣的硬碟裡，再找出41部少女性影像，前後共計47位少女受害，聲請併案審理。

據傳，檢方為了證明影片是黃子佼下載的，一度想聲請傳喚黃的妻子孟耿如出庭作證，但黃放棄繼續爭執影片的證據能力，最後檢方也沒有聲請傳喚。

雖然黃子佼此案的犯行引發眾怒，但他並非影片拍攝者或上傳者，後續是否會被以「購買者」的身分判罰，各界都很關注。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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