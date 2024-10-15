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社會 社會焦點 保障人權

私藏48部少女性影像爭「有錯但無刑責」　黃子佼第5度出庭將辯結

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼因無故持有48部少女的性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，今（15日）第5度到台北地院出庭，黃依然身著同1套出庭「戰袍」、連手持的瓶裝飲料也同款，庭訊也維持「就算有錯也無刑責」的策略，不同的是法官表定今將辯論終結，檢方派出2位檢察官對決黃及3位辯護律師，黃開庭前不回應媒體發問。

▲▼藝人黃子佼（左）無故持有少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，15日第5度到台北地院出庭將辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人黃子佼（左）無故持有少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，15日第5度到台北地院出庭將辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

黃子佼去年（2023年）6月間，被爆料捲入#Metoo醜聞、涉於多年前非禮少女，黃的人設與演藝事業瞬間全毀，台北地檢署指揮警方偵辦，去年8月搜索黃家，查扣電腦硬碟發現7部疑從情色網站「創意私房論壇」買來的少女性影像。

黃子佼所涉性侵案因證據不足或與女方和解，各獲不起訴處分及簽結，但他加入「創意私房論壇」10年成為高級會員，能購買限時限量、內容更鹹濕的影片，還無故持有少女性影像，甚至入鏡「女主角」年紀最小者僅是國小生，使黃的形象更崩壞。

▲▼藝人黃子佼（左）無故持有少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，15日第5度到台北地院出庭將辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人黃子佼（左）無故持有少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，15日第5度到台北地院出庭將辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

檢方起初以黃子佼所涉《兒少條例》無正當理由持有兒少性影像罪嫌，當時法定刑為最重1年徒刑、非重罪，且黃認罪，若起訴移審恐使少女出庭蒙受二度傷害等考量，今年（2024年）4月處分黃緩起訴、為期2年，附加支付公庫120萬元、寫1200字悔過書等條件，繳庫金額是同類案件緩起訴最高紀錄。

黃子佼當時PO文公開道歉「錯了就是錯」、「虛心認錯與反省，永不再犯」、「將來請用力監督，給我向前更新的機會」等語。

但輿論反彈處分過輕、易誤導大眾以為黃子佼持有少女性影像無罪，高檢署發回北檢重辦，今年5月改為起訴，並建請法官沒收黃被查扣存有本案不雅片的硬碟。

黃子佼被起訴移審後，改口否認犯罪，主張檢方舉證有瑕疵，包括無法確定這7部影片是他下載儲存，就算是，也是在《兒少條例》去年1月10日修法前所為，他從沒散布與重製，依同法第53-1條規定，新法施行前的這類行為，只有最重20萬元罰鍰、最高10小時輔導教育等行政罰、沒有刑責。

檢方認為黃子佼態度反覆，從查扣的硬碟裡，再認真找出41部少女性影像，前後共47位少女受害，聲請併案審理、追究黃的刑責。

檢方主張，《兒少條例》新法於去年2月17日施行後，將「無正當理由持有兒少性影像行為」增列最重1年徒刑，黃子佼在新法施行後仍「繼續儲存而無正當理由持有」少女裸露胸部、私處，從事性交行為的性影像，構成新法處罰要件，並無不溯及既往的免責資格。

因黃子佼本件犯行引發眾怒，立院今年7月13日三讀通過《兒少條例》修正案，無正當理由支付對價而持有兒童或少年性影像、支付對價觀覽兒童或少年為性交或猥褻行為或其性影像，以及無故重製兒童或少年性影像等犯行，都加重為可判刑1年以上、7年以下，得併科10萬元以上、100萬元以下罰金，被稱為「黃子佼條款」，但不溯及適用於黃本案情節。

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