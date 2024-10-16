台積電工程師偷拍女友私密照！貼IG散布嗆「很破」：要妳身敗名裂

▲工程師偷拍同居女友私密照，事後雙方感情生變，他在網路上散布，挨告後又傳訊恐嚇...（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名25歲台積電工程師偷拍同居女友私密照，後來感情生變，竟在IG散布照片，還E傳訊威脅「反正妳很破，我就讓大家看個夠」、「你要錢，我要你身敗名裂」。台中地院審理後，考量男子年輕識淺，一時衝動，事後坦承犯行並已賠償調解，因此近日依妨害祕密、恐嚇罪判刑6個月，緩刑2年，全案仍可上訴。

根據判決書，這名工程師過去和女友同居交往時，在未經對方同意下，趁著女友躺在床上用手機，暗中拍下女方只穿小可愛、內褲並裸露大腿的私密照片。之後，雙方感情生變，他竟在去年3月31日於IG上散布照片，還偷拍女友和其他友人對話並持續在IG上公開。

女方不滿提告，但工程師去年4月27日起一連兩天傳訊恐嚇：「互相來搞，反正我有時間陪你耗」、「順便讓你親朋好友知道你是怎樣的人」、「你看要不要連之前傷害什麼的一起告」、「今天晚上7點前沒取消，大家就一起玩」。

事隔一個多禮拜，男方再次匿名傳訊「追蹤我一下，副本會發在這裡」、「反正妳很破，我就讓大家看個夠，你要錢，我要你身敗名裂」，還不忘語帶威脅地詢問「今天最後一天，你確定你沒有要去撤告？」

台中地院審理後認為，被告不思理性解決與女方紛爭，任意散布竊錄對方非公開活動及身體隱私部位，還言論恐嚇危害告訴人名譽，顯未尊重他人權益，法治觀念淡薄，所為殊值非難，但其犯後坦承犯行，且與女方達成調解，賠償其損失，女方同意不追究其刑事責任。

台中地院審酌，被告沒有前科，案發時剛年滿25歲，年輕識淺，因一時衝動，短於思慮，致觸犯本案罪刑，犯罪情節尚不到無法寬恕之程度，仍有教化改善可能，考量其現為台積電工程師、月入新台幣6萬多元，本月依妨害祕密、恐嚇等罪判刑6個月，緩刑2年，期間須參加法治教育課程，付保護管束。全案仍可上訴。