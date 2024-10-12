面試不是重點！黃仁勳揭輝達用人哲學：最看重應聘者「1關鍵」

▲黃仁勳自曝在招新人時並不太在意應聘者的面試表現，反而在意他們的過往。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉睿涵／編譯

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳最近接受安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）專訪，在Podcast深入分享了他的領導與用人哲學，表示自己並不十分重視面試，反而更在乎面試者過往，因為他認為擁有長期學習心態和責任感的人才是推動企業成功的關鍵。

綜合外媒報導，輝達以獨特的管理風格聞名業界。在訪談中，哈斯詢問黃仁勳如何招募到會在輝達去的成功的人才。對此，黃仁勳指出，招募新人就像是「在黑暗中射擊」一樣，不可能百發百中，「我認為面試不是評估一個人是否合適的最佳方式，每個人都能在面試時表現得很出色，你上YouTube就能學到如何面試，但你無法逃避你的過去。所以，我很喜歡對他們的過去進行深入提問，然後觀察他們的思維模式。」

黃仁勳特別提到，科技業的快速變化要求員工必須具備學習能力和適應能力，因此他在選人時，首要考慮的是他們是否擁有持續學習的心態，因為只有願意不斷進步的人，才能在面對技術革新和挑戰時保持競爭力。他舉例，輝達內部許多成功的員工並非一開始就精通技術，而是因為他們具備強烈的求知慾和進取心。

除了強調學習的重要性，黃仁勳也著重責任感在企業文化中的核心角色。他認為，員工需要對自己所負責的項目全權負責，無論成敗都應該勇於承擔責任。這種責任文化讓輝達的員工敢於創新並積極解決問題，而不會過度擔憂失敗所帶來的後果。黃仁勳表示，這種環境讓公司充滿了創新活力，並激勵員工在面對挑戰時全力以赴。

黃仁勳還談到了領導的價值，他認為一位成功的領導者應該幫助員工發揮潛能，而非只是一味的指導和監督。他提到，輝達的管理階層致力於創造一個支持員工成長的環境，並為他們提供工具和資源，讓每個人都有機會成為領導者。他認為，這種「領導者培養領導者」的模式，是輝達不斷成功的原因之一。最後，黃仁勳強調，企業的成功與其內部人才的品質息息相關。他堅信，具備學習能力和責任感的人才將是驅動輝達在未來持續領先市場的關鍵。