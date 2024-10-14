屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

▲屏東牛皮紙屏東牛皮紙工廠惡火。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

屏東13日晚間7時許，長治鄉榮華村信義路工廠發生火警，消防緊急出動19車41人前往搶救。期間，屏東市傳來陣陣巨響，網友表示「房子在震動」、「以為是爆炸」等，結果是同一時間在市區的廟會燃放大型煙火，相關單位立刻前往約束制止，警方並將人員帶回派出所詢問。

屏東縣長治鄉昨晚7點多發生工廠火警，熊熊火光直竄天際，消防出動多車前往灌救，經查內部僅存放牛皮紙、塑膠粒、編織布等物品，並在控制火勢後確認無延燒之虞。

碰巧屏東市近日廟會遶境，13日晚間廟會施放大型煙火，2起事件同時發生，嚇得民眾心情不安，表示晚間9時過後連續聽到2、3聲巨響，之後還斷斷續續有聲響，感到很害怕。

▲屏東市區廟會燃放大型煙火，恐怖巨響嚇壞民眾。（圖／翻攝臉書「屏東小鎮資訊」）



屏東地方社團屏東小鎮資訊臉書發文，表示類似的爆炸聲響是廟會施放大型煙火，「非爆炸」。網友紛紛留言，「超大聲的」、「那聲音超嚇人」、「真的以為是爆炸聲」、「我在潮州也有聽到，以為在打雷」、「擾民」、「窗戶都震動了！真的太誇張啦」、「以為阿共打過來了，嚇死我」、「擾民欸，晚上10點以後可以不要吵嗎？」

屏東縣環保局、消防局、警察局接獲民眾檢舉後，派員前往蒐證調查，並掌握施放大型煙火的人員身份，將其帶回派出所巡文，後續將依關違規情事函報主管機關依法裁處。